1 Omar Marmoush kam in der bisherigen Saison auf zwei Kurzeinsätze für den VfL Wolfsburg. Foto: imago/regios24/Darius Simka

Die letzten Stunden der Transferperiode versprechen Spannung beim VfB Stuttgart. Denn die Verpflichtung von Omar Marmoush soll nicht die einzige bleiben.

Stuttgart - Omar Marmoush also. Ein Spieler, den niemand auf dem Zettel hatte. Niemand außer Sven Mislintat. Am Montagmorgen machte der Sportdirektor des VfB Stuttgart den Transfer fix – nur wenige Stunden, nachdem der Angreifer noch für den VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig (1:0) auf dem Platz gestanden hatte. So reichte es nicht einmal für die obligatorische Präsentation im neuen weiß-roten Trikot.

