Transferrechte des VfB Stuttgart: Es winkt eine Millionen-Einnahme dank Nicolas Gonzalez

Auslosung in der Champions League Topclubs und Traumlose: Der VfB hofft auf lukrative Gegner

Vieles ist neu, wenn an diesem Donnerstag in Monaco die Vorrundenspiele der Champions League bestimmt werden. Der VfB Stuttgart befindet sich in Topf vier – und bekommt acht Gegner für je vier Heim- und Auswärtsspiele zugelost.