Transfermarkt VfB Stuttgart: Mirza Catovic – ein spezieller Fall, über den verhandelt wird

Das VfB-Talent zieht es offenbar weg. Doch die Stuttgarter stellen Bedingungen, die der interessierte Club nicht erfüllen will – wie geht es nun für den 18-Jährigen weiter?

Noch ist das Transferfenster in diesem Winter geöffnet. Bis zum Montag sind Wechsel in der Fußball-Bundesliga möglich – und ein Name ist beim VfB Stuttgart in den vergangenen Tagen öfter diskutiert worden: Mirza Catovic. Das Eigengewächst zieht es offenbar weg, da sich eine neue Möglichkeit bietet. Die TSG Hoffenheim möchte den Mittelfeldspieler gerne verpflichten und wäre auch bereit, eine ordentliche Ablösesumme für den 18-Jährigen zu bezahlen.

Vier Millionen Euro sollen es sein, die zwischen den beiden Clubs ausgehandelt wurden. In einem guten und offenen Austausch zwischen dem VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und dem TSG-Manager Andreas Schicker wurden zudem weitere Details besprochen. Allerdings besteht der VfB auf einer Rückkaufoption. So wie er es bei anderen Talenten, die Stuttgart verlassen haben, gehandhabt hat. Das wiederum wollen die Hoffenheimer nicht. Jedenfalls nicht zu den Bedingungen, die der Pokalsieger gestellt hat. Auch eine Frage des Geldes. Diese Rückmeldung aus dem Kraichgau erhielten die Stuttgarter am Donnerstagnachmittag vor dem Europa-League-Spiel gegen die Young Boys Bern (3:2).

Die Folge: Catovic bleibt beim VfB und soll sich weiter in der dritten Liga im U-21-Team von Trainer Nico Willig entwickeln. Denn perspektivisch zählt er zu den Spielern, die fest in den Profikader der Weiß-Roten aufrücken sollen. Der Vertrag des serbischen Sechsers, der 2022 aus Frankfurt am Main an den Neckar gekommen ist, läuft noch bis 2028. Catovic gehörte zuletzt zum Spieltagskader in den Europacup-Partien. Zum Einsatz kam der Mittelfeldspieler jedoch nicht. In der Bundesliga wartet er ebenso noch auf erste Spielminuten.