Transfermarkt: VfB lehnt auch zweites Bayern-Angebot für Woltemade ab

1 Noch immer heiß begehrt: Nick Woltemade. (Symbolfoto) Foto: Federico Gambarini/dpa/Federico Gambarini Diesmal sollen die Münchner 50 Millionen Euro geboten haben. Der Poker geht in die nächste Runde.







Der VfB Stuttgart hat offenbar auch ein zweites Angebot des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München für Nationalspieler Nick Woltemade abgelehnt. Demnach sollen die Münchner am späten Dienstagabend 50 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro Boni geboten haben, darüber hinaus soll die Offerte eine Weiterverkaufsklausel von zehn Prozent enthalten haben. Der VfB habe dem erneuten Abwerbeversuch am Mittwochvormittag eine Absage erteilt.