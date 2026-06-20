Transfermarkt: Kontakt zu Bayerns Olise? Das sagt Real Madrid

Um die Zukunft von Bayern-Star Michael Olise gibt es Spekulationen. Nun meldet sich Real Madrid zu Wort.

Madrid - Real Madrid bestreitet einen Kontakt zu Michael Olise vom FC Bayern München wegen eines Transfers. Es habe "weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder Personen aus seinem Umfeld" gegeben, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister mit. Zuletzt gab es Gerüchte um ein Interesse der Königlichen am Ausnahme-Offensivspieler, der derzeit mit Frankreich an der Weltmeisterschaft teilnimmt.

"Real Madrid möchte zudem die hervorragende institutionelle Beziehung zum FC Bayern München hervorheben, mit dem der Verein auf eine lange Geschichte des gegenseitigen Respekts, der Zusammenarbeit und der Bewunderung zurückblicken kann, und bedauert die Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen", heißt es zudem.

Olises enorme Entwicklung bei den Bayern

Sowohl Real als auch die Bayern seien überzeugt, "dass jedes eventuelle Interesse an einem Spieler des jeweils anderen Vereins zunächst zwischen den Vereinen selbst geklärt werden muss - gemäß den Grundsätzen der institutionellen Loyalität, die die Beziehungen zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid seit jeher geprägt haben."

Olise war vor zwei Jahren von Crystal Palace nach München gewechselt. Bei den Bayern entwickelte sich der mittlerweile 24-Jährige zum absoluten Unterschiedsspieler mit Weltformat. In der vergangenen Bundesliga-Saison erzielte er 15 Tore und bereitete 19 Treffer vor.