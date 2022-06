29 Konstantinos Mavropanos soll in der Abwehr des VfB Stuttgart weiter die Richtung vorgeben. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Beim VfB Stuttgart wird viel über mögliche Abgänge spekuliert – doch es gibt auch Spieler, die unbedingt bleiben sollen. Ein Überblick vor dem Trainingsstart.















Noch herrscht Ruhe an der Mercedesstraße 109 in Bad Cannstatt. Jedenfalls auf dem Trainingsplatz der Bundesligaprofis. Die meisten Spieler des VfB Stuttgart genießen die letzten Urlaubstage, ehe sie der Fußballalltag bald wieder einholt. Am Wochenende beginnen die Leistungstests, und am Montag erfolgt der offizielle Vorbereitungsstart für die Mannschaft von Chefcoach Pellegrino Matarazzo.