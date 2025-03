Comeback nach 294 Tagen Wie Jonas Busam seinen ersten Einsatz seit dem Kreuzbandriss erlebt

Jonas Busam feiert an einem für ihn ganz besonderen Ort nach langer Leidenszeit sein Comeback. Der Innenverteidiger ist „wahnsinnig stolz“ auf die Mannschaft nach dem 1:1 in Freiburg. Unterdessen will der SGV Freiberg nicht aufsteigen.