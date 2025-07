Transfer VfB Stuttgart: VfB lehnt erstes Angebot für Nick Woltemade ab

1 Für welchen Club jubelt Nick Woltemade in der kommenden Saison mit seinem typischen Handzeichen? Foto: Baumann Der FC Bayern hat sich bei den Verantwortlichen des Pokalsiegers gemeldet – und eine Ablöse für den Stürmer genannt – doch die fiel zu niedrig aus.







Es kommt Bewegung in den Transferpoker um Nick Woltemade. Zumindest ein wenig. Wie die „Sportbild“ berichtet, hat der FC Bayern ein Angebot für den Stürmer des VfB Stuttgart abgegeben. Am Donnerstagabend soll es beim Pokalsieger eingegangen sein. 40 Millionen Euro an fester Ablöse plus fünf Millionen Euro an Boni soll die Offerte aus München betragen. Doch nach Informationen unserer Redaktion haben die VfB-Verantwortlichen umgehend abgelehnt. Ihnen ist der Betrag viel zu niedrig, um überhaupt an den Verhandlungstisch zu kommen.