Die Bedingungen, um den Mittelfeldspieler zu binden, sind praktisch erfüllt. Die 20 Millionen Euro sind gut investiertes Geld – aber wie verhält es sich mit einer Ausstiegsklausel?
Die Bilder, die zuletzt von Bilal El Khannouss aus einem Fußballstadion zu sehen waren, zeigen einen aufgebrachten Spieler. Der Marokkaner wollte ein Foul gegen sich gepfiffen haben. Bekam er aber nicht. Danach meckerte er so laut und so lange, bis ihm der Schiedsrichter Patrick Ittrich die Gelbe Karte unter die Nase hielt. Was verdeutlicht: der Techniker im Trikot des VfB Stuttgart ist ein emotionaler Typ.