Transfer VfB Stuttgart: Gibt es eine Deadline im Poker um Nick Woltemade?

Nick Woltemade geht im Trainingslager in Rottach-Egern seiner Arbeit beim VfB Stuttgart nach. Foto: Baumann Das Hickhack um den Nationalstürmer hält an. Und der FC Bayern hofft auf ein Einlenken der Stuttgarter. Wir blicken auf die neuesten Entwicklungen.







Der VfB Stuttgart bleibt standhaft. Denn in Sachen Nick Woltemade sehen die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten weiterhin keinen Anlass, in irgendeiner Weise zu agieren oder zu reagieren. Trotz der ständigen Einlassungen aus München, da der FC Bayern den Stürmer verpflichten will und auf ein Einlenken der Stuttgarter hofft. Zwei Angebote hat der Rekordmeister bereits abgegeben (zuletzt 55 Millionen Euro inklusive Boni) und beide Male lehnte es der VfB-Vorstand um Alexander Wehrle in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat ab, sich überhaupt an einen Tisch zu setzen, um Verhandlungen aufzunehmen.