Transfer VfB Stuttgart: Anthony Rouault steht beim VfB vor dem Absprung

1 Anthony Rouault wird nicht mehr für den VfB Stuttgart am Ball sein. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Es tut sich personell noch was in Stuttgart: der französische Abwehrspieler wird für eine hohe Ablösesumme gehen – und der Bundesligist holt einen Ersatz.









Beim VfB Stuttgart zeichnet sich ein überraschender Transfer ab. Anthony Rouault zieht es zu Stade Rennes. Der 23-Jährige ist an diesem Sonntag zur sportmedizinischen Untersuchung nach Frankreich aufgebrochen. Sollte der Wechsel vollzogen werden, kassiert der Fußball-Bundesligist nach Informationen unserer Redaktion insgesamt wohl 15 Millionen Euro an Ablösesumme. Der VfB will dem Geschäft aber erst zustimmen, wenn ein Ersatz für den Abwehrspieler gefunden ist – und da drängt die Zeit, da das Winter-Transferfenster an diesem Montag schließt.