1 Steht hoch im Kurs beim SC Freiburg: der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler Daniel-Kofi Kyereh. Für den FC St. Pauli sammelte der ghanaische Nationalspieler in der zurückliegenden Saison 22 Scorerpunkte. Foto: Eibner

Der SC Freiburg tanzt in der kommenden Saison wieder auf drei Hochzeiten. Um für den internationalen Wettbewerb gerüstet zu sein, muss sich der Sportklub sicherlich auf dem Transfermarkt umschauen. Wir geben einen Überblick über die interessantesten Gerüchte.















Platz sechs in der Bundesliga bedeutet für den SC Freiburg in der kommenden Saison einen Startplatz in der Europa League. Um für dieses Abenteuer gerüstet zu sein, bedarf es eines breiten Kaders. Der ein oder andere Spieler würde dem SC Freiburg gut zu Gesicht stehen. Wir werfen einen Blick auf die meist diskutierten Gerüchte.

1. Daniel-Kofi Kyereh

Nachdem das Loch in der Innenverteidigung durch die Rückkehr von Matthias Ginter gestopft werden konnte, steht sicherlich die Offensive im Fokus der Planungen. Ein interessanter Kandidat ist der 26-jährige Daniel-Kofi Kyereh. Der Spieler des FC St. Pauli ist ghanaischer Nationalspieler, stand Anfang des Jahres für sein Land beim Afrika-Cup auf dem Rasen. Mit 22 Scorerpunkten in 29 Zweitligaspielen konnte Kyereh in der Saison voll und ganz überzeugen - gehörte der 26-Jährige doch zu den besten Spielern des Unterhauses.

Der Vertrag des Kiez-Kickers läuft noch bis Juli 2023. In diesem Sommer ist also die letzte Möglichkeit für die Hamburger, noch eine Ablöse mit dem Ghanaer zu generieren.Transfermarkt.de taxiert den Marktwert auf drei Millionen Euro. Laut Hamburger Abendblatt sollen bereits die ersten Gespräche zwischen dem Sportklub und dem technischstarken Offensivspieler stattgefunden haben. Fakt ist: Kyereh will weg. Die Chancen auf eine Verpflichtung stehen durchaus gut. Es sollen jedoch auch Gladbach, Bremen und Union Berlin interessiert sein.

2. Bamba Dieng

Eine Position weiter vorne ist Bamba Dieng zu Hause. Der 22-jährige Senegalese steht beim franzözischen Erstligisten Olympique Marseille noch bis 2024 unter Vertrag. Für den Mittelstürmer dürfte also eine nicht zu vernachlässigende Ablöse fällig werden. Laut Transfermarkt.de müsste ein Verein um die acht Millionen Euro auf den Tisch legen. Französische Medien sprechen sogar von bis zu 10 Millionen. Dieng wird also nicht billig. Der Rekordeinkauf der Freiburger ist noch immer Baptiste Santamaria, der vor zwei Jahren für 10 Millionen Euro ebenfalls aus Frankfreich in den Breisgau gewechselt war. Die Parallen sind also durchaus zu erkennen.

Dieng hat in der abgelaufenen Spielzeit in 25 Partien sieben Tore und drei Vorlagen beigesteuert und sich damit zu einer festen Größe in der Offensive der Südfranzosen entwickelt. Mit seinen lediglich 1,78 Meter Körpergröße ist der Senegalese kein typischer Zielspieler. Dieng überzeugt vielmehr mit seinem Tempo und seinen Dribblingfähigkeiten. Auch wenn der Kontakt noch nicht konkret ist, sollen die Breisgauer Interesse an dem 22-Jährigen gezeigt haben.

3. Zan Celar

Mittelstürmer gesucht? Ein ganz anderer Spielertyp ist der Slowene Zan Celar. Der 1,86 Meter große Nationalspieler hat sich mit seinen 23 Jahren in die Notizbücher mehrerer Clubs gespielt. In der Schweizer Super League hat er für den FC Lugano in 29 Spielen zehnmal getroffen sowie drei Assists gesammelt. Im Sommer 2021 kam Zelar von der AS Rom ins Tessin. Dort hat er noch einen laufenden Vertrag bis 2025.

Im Fall der Fälle wäre Zan Celar für eine relativ niedrige Ablöse zu haben und könnte so die Sturmreihe des SC um Höler, Petersen, Jeong und Demirovic erweitern. Laut Schweizer Medien soll jedoch auch der Hamburger SV am Slowenen interessiert sein. Mit dem internationalen Geschäft im Rücken dürfte der Sportklub aber die besseren Karten in dem Poker haben.

4. Steffen Tigges

Mit seinen 1,93 Metern hat Steffen Tigges bei Borussia Dortmund durchaus Bundesligatauglichkeit bewiesen. In neun Bundesligaspielen für den BVB hat er drei Tore erzielt - zwei davon per Kopf. Der 23-jährige Linksfuß würde den taktischen Möglichkeiten im Freiburger Offensivspiel durch seine Kopfballstärke und seine Physis eine weitere Komponente hinzufügen.

Der Mittelstürmer ist noch bis zum Sommer 2024 an den BVB gebunden. Gegen eine Ablöse in einer Größenordnung von zwei bis drei Millionen sollte Tigges jedoch ins Breisgau gelotst werden können. Unwahrscheinlich, dass die Schwarz-Gelben Tigges bei einem passenen Angebot Steine in den Weg legen.

5. Eric Martel

Der deutsche U21-Nationalspieler Eric Martel ist im defensiven Mittelfeld zuhause. Der 20-jährige war in der vergangenen Saison von RB Leipzig an Austria Wien ausgeliehen, wo Martel 30 Spiele für die Wiener bestritt. Nun scheint ihm RB nach seiner Rückkehr aber keine große Perspektive aufzeigen zu wollen. Somit wäre das Talent auf dem Markt und der SC könnte zuschnappen. Der Vertrag des gebürtigen Straubingers läuft noch bis Juli 2023. Der Marktwert wird auf zwei Millionen Euro taxiert.

In 30 Ligaspielen konnte der junge Deutsche zwar nur vier Scorerpunkte sammeln, doch Martel überzeugt vor allem durch seine Physis. Mit einer Größe von 1,88 Meter ist der defensive Mittelfeldspieler trotz seiner 20 Jahre ein echter Fels in der Brandung. Auch auf der Position des Innenverteidigers kann Martel auflaufen. Neben Freiburg sollen auch Köln, Union Berlin und die Glasgow Rangers an dem jungen Deutschen interessiert sein.

6. Junior Dina Ebimbe

Eine gute Ecke teurer ist Junior Dina Ebimbe. Der 21-Jährige spielt bei Meister Paris St. Germain, hat bei den Franzosen alle Jugendmannschaften durchlaufen. In dieser Saison kommt der Mittelfeldspieler auf zehn Kurzeinsätze. Der Vertrag des jungen Franzosen läuft noch bis Sommer 2023. Der Marktwert wird mit 5 Millionen Euro angegeben. Aufgrund der großen Konkurrenz im Pariser Mittelfeld, würden die Franzosen Ebimbe wahrscheinlich ziehen lassen.

Der 21-Jährige ist mit seiner Körpergröße von 1.83 Meter ein wahres Kraftpaket, doch Ebimbe bringt auch ordentlich Geschwindigkeit mit. Aufgrund seiner Dynamik würde der Franzose Trainer Christian Streich sicherlich weitere Möglichkeiten im Mittelfeld geben.

7. Alessandro Schöpf

Alessandro Schöpf ist nicht nur ein wahrer Allrounder im Mittelfeld, sondern auch ablösefrei zu haben. Mit Arminia Bielefeld ist der beim FC Bayern ausgebildete österreichische Nationalspieler abgestiegen. Aufgrunddessen darf Schöpf die Ostwestfalen auch ohne Ablöse verlassen. Trotz 31 Einsätzen für die Westfalen ist der offensive Mittelfeldspieler - wie zuvor auf Schalke - nie so richtig angekommen.

Im beschaulichen Freiburg könnte, der sich mit 28 Jahren im besten Fußballalter befindliche Schöpf, noch einmal so richtig aufblühen. Beim Sportklub könnte er zudem Janik Haberer ersetzen, der ablösefrei zu Union Berlin gewechselt ist.

