Transatlantische Beziehungen: Europa fürchtet die Rache - wie mit Trump umgehen?

Soll man nett zum US-Präsidenten sein? Oder besonders selbstbewusst? Europas Anführer haben verschiedene Strategien ausprobiert. Ein Überblick.
Berlin - Wenn US-Präsident Donald Trump drakonische Maßnahmen gegen Europa ankündigt, ist der Zeitpunkt meist nicht zufällig: Häufig reagiert er auf Aussagen, die ihn verärgert haben. Auch bei den Ankündigungen höherer Zölle auf Auto-Exporte und einen teilweisen Truppenabzug liegt dieser Verdacht nahe. Diesmal könnten kritische Aussagen des deutschen Kanzlers Friedrich Merz (CDU) der Auslöser gewesen sein.