Rosenfeld-Heiligenzimmern - Nachdem die neun Radler und ihre zwei Radführer Andy Sauer und Dieter König (aus dem Vorstand des SVH) die Strecke bewältigt haben, war das Fazit, dass die Realität die Ankündigung noch getoppt hatte: beeindruckende Bergwelten, vorbei an Wasserfällen oder durch herausfordernde Engstellen und auf schmalen Bergpfaden mit unglaublichen Weitblicken, optimales Wetter, gute Unterkünfte und ausgelassene Geselligkeit waren die eine Seite.

383 Kilometer und 6160 Höhenmeter in fünf Tagen waren die sportliche Bilanz. "Und wer meint, dass das E-Bike von alleine läuft, dem sei gesagt, dass man auch hier in die Pedale treten und den Akku einteilen muss", sagt Sauer. So hatten die Radler den Ehrgeiz am Ende des Radtags abzurechnen und zu wetteifern, wer am wenigsten Akku verbraucht hatte.

Etappen gut eingeteilt

Die fünf Tagesetappen waren gut eingeteilt, und die Radler hatten durch das Begleitfahrzeug mit Günther Sauer an markanten Stellen immer wieder die Möglichkeit, bei Pannen auf die Ausstattung im Gefährt zurückzugreifen. Es gab nur einen Platten und harmlose Stürze.

Die erste Etappe führte die Truppe im Alter von 20 bis 71 Jahren aus Heiligenzimmern, dem Zollernalbkreis und dem Kreis Rottweil von Grainau bei Garmisch-Partenkirchen nach Imst in Österreich. Die Radler waren oft nicht auf dem bekannten Radfernweg Via Claudia Augusta, einem alten Römerweg, unterwegs, sondern wichen immer wieder ab. Die Organisatoren hatten bei jeder Etappe Abstecher und weitere Höhenmeter eingebaut.

Aufstieg zum Fernpass

Am ersten Tag war der Aufstieg zum Eibsee und zum Fernpass angesagt. Eine kühne Abfahrt bis ins Inntal und ein geselliger Abend waren der Lohn. Ziel des zweiten Tages war die Norbertshöhe vor Nauders am Reschenpass. Zunächst ging es über den Inntalradweg nach Landeck. Von dort auf die Fließer Platte und wieder ins Tal. Nach einem Abstecher in die Schweiz und nach 1500 Höhenmetern und 70 Kilometern wurde das Tagesziel erreicht. Auf der Hotelterrasse bei gutem Essen und mit Blick auf die Schweizer Alpen erholten sich die Sportler.

80 Kilometer lange Abfahrt

Die dritte Etappe war mit ihren 100 Kilometern und 1400 Höhenmetern die längste. Über schmale Bergtrails erklommen die Teilnehmer den Anstieg zur Stieralm, von wo aus sie mit einem atemberaubenden Alpenpanorama belohnt wurden. Es folgte eine rasante 80 Kilometer lange Abfahrt am Reschensee vorbei und bis ins mediterrane Meran. "Die vierte Etappe war am anstrengendsten", sagte Andy Sauer. Gleich am Anfang mussten die Sportler knapp 1200 Höhenmeter zum Gampenpass bewältigen. Auf schattigen Waldwegen ging es weiter über sanfte Hügel, vorbei an tiefen Canyons, verschlafenen Örtchen und ausgedehnten Obstplantagen im Val di Non.

Riva ist das Ziel

Die letzte Etappe führte die Radler am Fuße der Brenta-Dolomiten über leichtere Singletrails, vorbei am Molvenosee, hinauf zum Passo Ballino und schließlich hinunter nach Riva am Gardasee. Dort trafen sie wieder mit den drei Radlern zusammen, die von Meran aus dem Etschtal-Radweg gefolgt waren.

In fröhlicher Runde feierten die Radler im Stile des "Dolce Vita" ihre Leistung, bevor es am nächsten Tag mit dem Bus zurückging. "Mir hat es so gut gefallen, dass ich mir auch für 2023 solch eine Tour wünsche", meinte ein begeisterter Teilnehmer. An weiteren Bike-Events wird schon gefeilt, so die Organisatoren Sauer und König.