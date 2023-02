1 Als würde er fliegen: Tim-Oliver Geßwein bereitet sich schon in der Luft auf seinen nächsten Sprung vor. Foto: Rösler

Für Trampolinturner Tim-Oliver Geßwein geht es meist um den einen perfekten Moment. Um diesen in die Finger zu bekommen, verlangt er alles von sich ab und erhält dabei Unterstützung vom Unternehmen Kipp aus Holzhausen. Er verrät, was es damit auf sich hat.















Beim Blick auf seine Vita wird deutlich: Der 26-Jährige ist ein absolutes Bewegungstalent. "Mit sechs Jahren habe ich das Geräteturnen angefangen. Da war ich dann auch im Landeskader", blickt Geßwein zurück. Im Alter von zwölf musste der gebürtige Stuttgarter umdenken. "Ich habe es dann nicht mehr in den Landeskader geschafft. Da ich besonders am Sprung und am Boden gut war, bin ich zum Trampolin gewechselt", sagt der 26-Jährige.