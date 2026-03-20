Tralmer spricht in Tailfingen: Ein neues Albstadt-Selbstbewusstsein

Den Masterplan hatte Oberbürgermeister Roland Tralmer bei seinem Vortrag in der Technologiewerkstatt nicht in der Tasche, dafür einen Appell an alle Bürger.
Ein bedeutungsvoller Titel kündigte den Vortrag von Oberbürgermeister Roland Tralmer am Donnerstagabend in der Technologiewerkstatt in Tailfingen an: „Meine Vision von Albstadt.“ Kein Wunder, dass sich viele Neugierige einfanden. Leider meldete sich das Gros der Besucher erst in den letzten drei Tagen an, so dass Innovationsmanager Daniel Spitzbarth vor einigen Herausforderungen stand, da der Saal nur 130 Plätze bietet, man aber 174 Leute unterbringen musste. Unter Beachtung aller Brandschutzbestimmungen streamte man dann die Veranstaltungen zusätzlich ins Foyer auf den Bildschirm.