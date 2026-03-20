Tralmer spricht in Tailfingen: Ein neues Albstadt-Selbstbewusstsein

Den Masterplan hatte Oberbürgermeister Roland Tralmer bei seinem Vortrag in der Technologiewerkstatt nicht in der Tasche, dafür einen Appell an alle Bürger.

Ein bedeutungsvoller Titel kündigte den Vortrag von Oberbürgermeister Roland Tralmer am Donnerstagabend in der Technologiewerkstatt in Tailfingen an: „Meine Vision von Albstadt.“ Kein Wunder, dass sich viele Neugierige einfanden. Leider meldete sich das Gros der Besucher erst in den letzten drei Tagen an, so dass Innovationsmanager Daniel Spitzbarth vor einigen Herausforderungen stand, da der Saal nur 130 Plätze bietet, man aber 174 Leute unterbringen musste. Unter Beachtung aller Brandschutzbestimmungen streamte man dann die Veranstaltungen zusätzlich ins Foyer auf den Bildschirm.

Was aber ist denn nun die Vision des Albstädter Oberbürgermeisters? Wer dachte, da werden im übertragenen Sinn bunte Bilder gemalt und ein ausgetüftelter Masterplan präsentiert, der wurde enttäuscht. Wie hätte das auch konkret aussehen sollen angesichts der angespannten Finanzlage der Kommune? Und eben nicht nur in dieser, sondern landauf und landab. Eines hatte der Rathauschef an diesem Abend auf alle Fälle geschafft: Die „richtigen“ Leute waren versammelt. Allesamt „Macher“: Unternehmer, Stadträte, Vereinsfunktionäre, Amtsträger und viele weitere, denen die Stadt offensichtlich am Herzen liegt.

Posts, Zuschriften, Fotos

Um es vorwegzunehmen: Die Vision Tralmers liegt darin, dass es eine noch bessere Vernetzung der Stadtgesellschaft gibt, ein gemeinsames Erarbeiten von Lösungen, Kommunikation mit Respekt und auf Augenhöhe und ein „Albstadt-Selbstbewusstsein“ in der Bevölkerung – miteinander, nicht gegeneinander. „Wir alle sind Albstadt“, betonte Roland Tralmer denn auch. Er wandelte ein Zitat von John F. Kennedy ab und formulierte: „Frag nicht, was deine Stadt für dich tun kann, frage, was du für deine Stadt tun kannst.“ Mit viel Humor und großer Offenheit blickte der Oberbürgermeister zunächst auf sein Amt und den Status quo.

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Ja, sein Job mache ihm nach drei Jahren immer noch Spaß. Auch wenn die Herausforderungen groß seien. Er wolle an diesem Abend auch nicht „über die Farbe von Schachtdeckeln“ diskutieren, sondern erörtern, „wohin sich unsere Stadt entwickeln soll“. Schon nahm er die Besucher in den Alltag eines Rathauschefs mit und präsentierte öffentliche Posts aus den Sozialen Medien. Albstadt sei nur noch gut, um sich zu besaufen, war eines dieser erschütternden Statements. Noch dazu von jemandem, dem die Stadt einst mit Gewerberaum geholfen hatte. Bilder von der „brennenden Ruine“ in Tailfingen waren zu sehen. Oder Briefe, gespickt mit Vorwürfen und Anschuldigungen.

„Wir haben unsere Probleme. Aber nicht nur Albstadt“

„Das Hobby des gemeinen Albstädters ist, sich erst einmal selbst schlecht zu machen“, stellte Roland Tralmer angesichts solcher Negativäußerungen fest. Dann die andere Seite. Fotos von einer wundervollen Landschaft, von Weltunternehmen und Hidden Champions, von schönen Wohngebieten, einem riesigen Kulturangebot und positiven Statements. Denn schließlich würden laut Statistik zwei Drittel der Befragten angeben, dass sie gerne in Albstadt wohnen. Die Stadt habe viel an Lebensqualität zu bieten, stellte Roland Tralmer fest. „Das soll keine Schönfärberei sein. Wir haben unsere Probleme. Aber nicht nur Albstadt.“

Eine weitere Zukunftsvision des OB ist es, dass die Stadtteile noch mehr zusammenwachsen. Er erinnerte sich an eine Aussage eines Bürgers aus Margrethausen. Es ging damals um das Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ), das man für Ebingen an Land ziehen konnte. Diese Fördermittel durften eben nur für Ebingen ausgegeben werden. Der Margrethausener habe damals Tralmer gegenüber geäußert: „Bevor das die Ebinger bekommen, soll es lieber verfallen.“

Ein Miteinander und Selbstbewusstsein

Zusammengefasst könnte man die Vision – ja, mehrfach wurde scherzhaft bei diesem Wort an die Aussage von Helmut Schmidt verwiesen, dass Leute mit Visionen lieber zum Arzt gehen sollten – beschreiben in einem Miteinander, einem Selbstbewusstsein und Offenheit für die Zukunft. Am Rande ging Roland Tralmer auch auf die Notaufnahme ein, die man als größte Stadt im Kreis benötige, wo es aber stark an Personal mangele, und man deshalb das Zentralklinikum brauche. Oder auf die Talgangbahn, bei der er weder dafür oder dagegen sei, sondern einfach für eine gute Lösung, damit man schnell nach Stuttgart komme. Deshalb sei die Elektrifizierung der Strecke notwendig. Er sei also für die Elektrifizierung.

„Wir können keinen Kindergarten bauen – oder alles andere, was wir gerne hätten –, wenn wir nicht ausreichend Gewerbesteuereinnahmen haben“, mahnte Tralmer. Auf Lieferketten und globale Entscheidungen habe man in Albstadt keinen Einfluss, wohl aber könne man gewerbefreundlich agieren, indem man beispielsweise Industrieflächen vorhalte. Auch eine Erhöhung der Gewerbesteuer müsse mit Augenmaß geschehen. Der Oberbürgermeister stellte die provokante Frage für Albstadt: „Wirtschaftsmetropole oder Zentrum der Barbershops?“ Nein, eine ultimative Lösung aller Probleme hatte Roland Tralmer nicht, aber die Vision eines Weges, wie man gemeinsam ans Ziel gelangen könne.