4 Gute Stimmung auf dem Marienhof: Die Konzertbesucher tanzen Polonaise. Foto: Breisinger

"Hurra, das ganze Dorf ist da", hieß es am Donnerstag auf dem Marienhof der Familie Weckenmann. Dort begeisterten die "Dorfrocker bei ihrem Traktor-Konzert. Den Abend eröffnete "TikTok"-Star Micha von der Rampe.















Schömberg - Er brachte mit Songs wie "Hulupalu", "Party Animal" und "Hangover" die zahlreichen Fans auf die richtige Betriebstemperatur. Das partielle Verbot des Party-Krachers "Layla" von DJ Robin galt hier nicht, so dass sich Micha musikalisch auch der "schönen, jungen und geilen Puffmama Layla" näherte.

"Der King" kommt an

Die Dorfrocker spielten für die "schunkelgeilen" Schwaben auch die Hymne der Landwirte, "Der King", deren Arbeit auch in "Ich fahr Gülle" thematisiert wurde. Zudem adelten sie die Feuerwehren. Mit Markus ging es zur Polonaise. Sänger Tobias bedankte sich bei der Familie Weckenmann für die "tolle Gastfreundschaft". Keine Frage, dass die von ihnen gewünschte "Schwarzwald-Marie" nicht fehlen durfte.

Mit "Supergeile Blasmusik", das eine Einlage von Tobias auf der Mini-Trompete beinhaltete und erst seit Donnerstag auf den verschiedenen Streaming-Plattformen downloadbar ist, wurde ein neuer Song gespielt. Zwischendurch widmeten sich die Musiker so dringlichen Fragen wie "Jacqueline, wo ist die Vaseline?"

Neuer Song

Sentimentale Töne wurden bei "Echte Freunde" angeschlagen, bei dem mit Smartphone-Beleuchtung für das passende Ambiente sorgte. Mit "Sweet Home Alabama" gab es ein Ausflug in die Countrymusik. Die "Dorfrocker" stellten ihre musikalische Wandlungsfähigkeit unter Beweis, sei es bei "Verdammt ich lieb dich" oder bei Rockklassikern "We are not gonna take it".

Zwei Zugaben

Da es sich um ein Traktor-Konzert handelte, wurde zur Wette eingeladen, ob es die Fahrer schaffen, in einer Minute auf ihren Traktoren zu sein und die Beleuchtung anzumachen. Das gelang, so dass der Abend unter einer besonderen Atmosphäre vonstatten ging. Tobias bedankte sich für einen "geilen Abend"; doch ohne Zugabe durften die "Dorfrocker" nicht gehen. Neben "Morgen ist uns heute egal" wurde "Der King" noch einmal gespielt.