1 Die Dorfrocker bei ihrem "Heldenkonzert" im Freudenstädter Kurgarten im Sommer 2020. (Archiv-Foto) Foto: Rath

Der Verein Hütte Göttelfingen meldet sich zurück: Die "Dorfrocker" machen auf ihrer Tour Halt in Göttelfingen und geben dort zwei Traktorkino-Konzerte. Ausrichter ist der Verein.

Seewald-Göttelfingen - Unternehmensfreudig, schlagkräftig und spontan – diese Attribute kennzeichnen nach Angaben des Ausschusses den Verein Hütte Göttelfingen. Diese Eigenschaften zeigen sich auch jetzt gerade, denn der Verein hat in kürzester Zeit für den 20. Juni zwei Konzerte auf die Beine gestellt und konnte dafür die "Dorfrocker" gewinnen. "Innerhalb von drei Wochen haben wir alles geplant. Unsere Mitglieder waren alle gleich dabei", heißt es vom Vorstand zu den zurückliegenden stressigen Wochen.

Anstoß für die Planungen war das "Hot Party Weekend", das jährlich im August vom Verein ausgerichtet wird. Der zuständige Ausschuss suchte vorsorglich aufgrund der Corona-Lage eine Alternative für die Veranstaltung.

Ob das "Hot Party Weekend" nun stattfinden wird, ist noch nicht endgültig geklärt, doch die Verantwortlichen des Vereins sind froh, "am 20. Juni wieder Gäste empfangen zu können". Die jüngste Aktion der "Hütte Göttelfingen" fand im Januar 2020 statt, was noch einmal deutlich macht, wie groß die Freude nach dieser langen Pause bei den Mitgliedern sein dürfte. Von jenen Mitgliedern werden auch am kommenden Sonntag reichlich helfende Hände benötigt. So rechnet der Vorstand mit 45 bis 50 Helfern, die sich vor allem als Ordner, Einweiser und Verkäufer an diversen Ständen verdient machen werden.

Kontakt besteht schon seit Jahren

Zugute kam dem Verein, dass die "Dorfrocker" bereits im Jahr 2013 zweimal in Göttelfingen aufgetreten sind. "Ein direkter Kontakt bestand durch unseren Schriftführer", der den "Dorfrockern" noch bekannt gewesen sei, so der Verein. Auf die Frage, wieso genau die drei Brüder aus Franken angefragt wurden, sagt der Vorstand ganz einfach: "Instagram." So habe sich der Verein in Richtung Open-Air-Konzerte umgeschaut und sei dabei durch das soziale Medium auf die Band gekommen.

Die "Dorfrocker" sind in diesem Sommer mit ihrer Bauernhof- und Landwirtschaftstour im deutschsprachigen Raum unterwegs. Mit der Tour wollen sie den Landwirten Danke sagen, weshalb auch vor allem Bulldogs auf dem Gelände gerne gesehen sind.

Konzerte sind beide ausverkauft

Das Gelände bietet ungefähr Platz für 150 bis 160 Fahrzeuge. Die Konzerte, die beide ausverkauft sind, finden ab 15 und ab 19 Uhr statt. Die Anfahrt ist ausschließlich über die Rotlensgasse möglich. Während der Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Verordnungen. So müssen Besucher entweder getestet, geimpft oder genesen sein. Zudem gilt außerhalb der Fahrzeuge die Maskenpflicht sowie ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Pro Bulldog und Auto sind maximal zwei Personen erlaubt.

Das Programm der "Dorfrocker" für die beiden Konzerte bleibt noch ein Geheimnis, sodass auch der Verein keine näheren Informationen geben kann. Somit dürfen sich die Besucher überraschen lassen, ob beispielsweise der neue Hit "Der King", der ebenfalls die Landwirte thematisiert, gespielt wird.