Traktoren- und Oldtimertreffen: Das macht der Verein „Hardtfreunde“ aus Nusplingen

Die Hardtfreunde stehen in den Startlöchern: Am Freitag, 3. Oktober, steigt zwischen Nusplingen und Schwenningen wieder das große Traktoren- und Oldtimertreffen.
. Letzte E-Mails werden noch geschrieben, Helferteams eingeteilt, Pläne gezeichnet. Die beiden Vorsitzenden, Philipp Franke und Patrick Bodmer, haben alle Hände voll zu tun. „Wir können uns aber auf ein bewährtes Team verlassen“, betont Franke. Geneigte Besucher erinnern sich noch an das stattliche Gruppenbild mit den vielen Helfern in ihren mittelblauen T-Shirts, das nach dem letzten Treffen aufgenommen wurde. „Wir sind halt ein eingeschworener Haufen“, lacht Patrick Bodmer. Dankbar sind die Hardtfreunde für die Unterstützung anderer Vereine. Den Frühschoppen umrahmen beispielsweise die „Staufenberger“ musikalisch, ein Ensemble aus dem Nusplinger Musikverein. Hinter der Theke können sich die Hardtfreunde ebenfalls auf Unterstützung verlassen.