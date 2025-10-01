Traktoren- und Oldtimertreffen: Das macht der Verein „Hardtfreunde“ aus Nusplingen

Die Hardtfreunde stehen in den Startlöchern: Am Freitag, 3. Oktober, steigt zwischen Nusplingen und Schwenningen wieder das große Traktoren- und Oldtimertreffen.

. Letzte E-Mails werden noch geschrieben, Helferteams eingeteilt, Pläne gezeichnet. Die beiden Vorsitzenden, Philipp Franke und Patrick Bodmer, haben alle Hände voll zu tun. „Wir können uns aber auf ein bewährtes Team verlassen“, betont Franke. Geneigte Besucher erinnern sich noch an das stattliche Gruppenbild mit den vielen Helfern in ihren mittelblauen T-Shirts, das nach dem letzten Treffen aufgenommen wurde. „Wir sind halt ein eingeschworener Haufen“, lacht Patrick Bodmer. Dankbar sind die Hardtfreunde für die Unterstützung anderer Vereine. Den Frühschoppen umrahmen beispielsweise die „Staufenberger“ musikalisch, ein Ensemble aus dem Nusplinger Musikverein. Hinter der Theke können sich die Hardtfreunde ebenfalls auf Unterstützung verlassen.

Im Jahr 2024 stand das große Leistungshüten auf dem Programm. Das letzte Traktoren- und Oldtimertreffen ging vor zwei Jahren über die Bühne. Rund 250 historische Fahrzeuge waren auf den weitläufigen Wiesen ausgestellt. Das Konzept, an große und kleine Besucher zu denken, kam gut an. Die vielen hundert Gäste zog die stattliche Vielfalt an Oldtimern an: Autos, Zweiräder oder Traktoren. Auch der Zapfwellenprüfstand fand seine Fans.

Programm für die ganze Familie

Die jüngeren Gäste indes freuten sich über ein vielfältiges Kinderprogramm, die Strohhüpfburg und den riesigen Sandkasten. Diesen bewährten Rahmen gibt’s auch dieses Mal, versichern Philipp Franke und Patrick Bodmer: „Wir bieten etwas für die gesamte Familie.“ Deshalb kommt auch ein alter Klassiker zu neuen Ehren: das Tauziehen, das in einem Gaudiwettbewerb ausgetragen wird. Die „Albmäusle“ unterstützen die an einem seltenen Gendefekt erkrankte Madleen Neuberger mit einem Stand.

Fürs leibliche Wohl ist mit Weizenstand, dem Frühschoppen, einem reichen Mittagstisch, Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Zusätzlich gibt es einen Bauernmarkt, der die Vielfalt regionaler Produkte und Kunsthandwerk präsentiert. Froh sind die Hardtfreunde, dass ihnen Schäfer Ralf Braun seine große Halle zur Verfügung stellt.

150 Mitglieder

Den Hardtfreunden, das betonen die beiden Vorsitzenden, liegt die Gemeinschaft am Herzen. Wohlgemerkt nicht nur jene auf dem Nusplinger Berg, sondern die in der gesamten Gemeinde und in der Nusplinger Vereinsfamilie. „Wir unternehmen auch Ausflüge miteinander“, erzählt Franke. Rund 150 Mitglieder hat der Verein, dem sich viele junge Familien angeschlossen haben. Im Jahreslauf kommt man regelmäßig zusammen: Das Binokelturnier hat ebenfalls seine Anhänger, genauso die Hardtgaudi.

Philipp Franke und Patrick Bodmer sehen sich selbst als Teamplayer in einem gut funktionierenden Vorstandsteam. Um die Kasse kümmert sich Timo Öffinger, Ute Stier fungiert als Schriftführerin. Als Beisitzer arbeiten Peter Öffinger, Gerd Stier, Steffen Dett, Mario Meintel und Manuel Sauter mit.