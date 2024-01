Traktoren in Rottweil

1 Erhöhtes Traktorenaufkommen ist am Freitag in Rottweil zu erwarten – und zwar gleich zweimal. Foto: Otto

Die Stadt Rottweil warnt vor Verkehrsbehinderungen am Freitag im Stadtgebiet. Grund ist die geplante große Kundgebung der Landwirte im Kreis.









Link kopiert



Der Kreisbauernverband organisiert am Freitag, 12. Januar, eine große Kundgebung. Die Stadt Rottweil weist deshalb am Donnerstag in einer Mitteilung nochmals alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass mit Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet zu rechnen ist.