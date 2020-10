Traktor überrollt Mann 90-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall in Albstadt

Der 90-Jährige starb am Freitag in einer Klinik, teilte eine Sprecherin der Polizei am Samstag mit. Der Senior hatte vergangenen Samstag den Traktor vorglühen wollen und dabei vor dem Hinterrad gestanden.

Plötzlich habe die Maschine einen Satz nach vorne gemacht und den Senior überrollt. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.