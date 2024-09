4. Traktor-Opern-Air: „Dorfrocker“ und Anja Bavaria begeistern Zuschauer in Hechingen-Weilheim

38 Die Dorfrocker und Anja Bavaria feiern mit den Besuchern beim vierten Traktor-Open-Air in Hechingen-Weilheim. Foto: Andreas Maier

Die „Dorfrocker“ und deren Fans ließen es wieder ziemlich krachen: Am Freitagabend lockte die Kultband zahlreiche Feierlaunige zum inzwischen 4. Traktor-Open-Air auf den Weilheimer Bleichberg. Sogar eine riesige Polonaise zog über das Festgelände hinweg.









Es war wieder einmal sensationell. Das Traktor-Open-Air auf dem Weilheimer Bleichberg zog am Freitag bereits zum vierten Mal scharenweise Besucher – darunter viele Kinder – an. In Lederhosen und Dirndl wurde bei Volksfestatmosphäre ausgiebig gefeiert.