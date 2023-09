Der VfB Stuttgart kann sich auf seine Fans verlassen – insbesondere auch auf die ganz Kleinen. Und gerade dann, wenn sich die Sommerferien dem Ende zuneigen. Hunderte Anhänger, so viele wie nie in den vergangenen Wochen, verfolgten die Einheit am Mittwochmorgen bei Kaiserwetter an der Mercedesstraße 109.

Trainer Sebastian Hoeneß hatte trotz Länderspielabstellungen eine ganze Reihe an Spielern um sich versammelt. Darunter die Youngster Leon Reichardt, Mattis Hoppe, Raul Paula, Anrie Chase und Benny Boakye. Ebenfalls dabei: Neuzugang Anthony Rouault, der erstmals mit den neuen Kollegen trainierte.

Vagnoman im Lauftraining

Am Anfang integriert und später individuell unterwegs war Deniz Undav. Dessen Plan, gegen Ende der Länderspielpause wieder voll belastet werden zu können und am Teamtraining teilzunehmen, nimmt immer klarere Formen an. Nicht ganz so weit ist Josha Vagnoman. Der Nationalspieler stieg aber wie von unserer Redaktion vergangene Woche berichtet in das Lauftraining ein und absolvierte eine individuelle Einheit mit Athletiktrainer Martin Franz. Auch Laurin Ulrich drehte nur seine Laufrunden. Ganz passen mussten Atakan Karazor und Dan-Axel Zagadou. Die beiden sind erkältet.

Weiter geht es am Donnerstag um 10.30 Uhr mit einer öffentlichen Einheit – und wohl wieder vor den Augen von Hunderten von Fans.