Trainingsstart des VfB Stuttgart: Was Fabian Wohlgemuth über Ermedin Demirovic denkt

Was Fabian Wohlgemuth über Ermedin Demirovic denkt

1 Gefragter Gesprächspartner zum Trainingsstart: Fabian Wohlgemuth, der Sportvorstand des VfB Stuttgart Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bastelt weiter am Kader. Kommt Ermedin Demirovic als Guirassy-Ersatz? Das ist der Stand.









Dem Sportvorstand hat gefallen, was er am Donnerstagmorgen gesehen und gehört hat. „Voller Tatendrang“, hat Fabian Wohlgemuth beim Trainingsauftakt die teils neue Mannschaft des VfB Stuttgart wahrgenommen. Und er schürte gleich Hoffnung, dass die Weiß-Roten anknüpfen können an die überragende vergangene Saison. Denn das Team sei auch „voller Überzeugung“ gewesen – „dass vielleicht wieder etwas Besonderes passieren kann“.