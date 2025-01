Trainingsstart beim VfB Stuttgart: Weiter, weiter – immer weiter: zwölf Spiele im Januar und Februar

1 Auch im neuen Fußballjahr will der VfB mit Ermedin Demirovic, Enzo Millot und Deniz Undav (v.li.) wieder viel Grund zum Jubeln haben. Foto: imago/Sportfoto Rudel/Jens Lommel

Der VfB startet nach kurzer Pause ins Spieljahr 2025. Am 12 . Januar geht es in der Bundesliga beim FC Augsburg los. Auch danach wartet ein strammes Programm. Womöglich mit dem ein oder anderen Neuzugang?









Zwölf freie Tage werden hinter dem Tross des VfB Stuttgart liegen, wenn sich die Spieler und der Trainerstab um Chefcoach Sebastian Hoeneß an diesem Donnerstag um 15 Uhr zur ersten Einheit des Spieljahres 2025 auf dem Clubgelände an der Mercedesstraße treffen. 25 Pflichtspiele in vier Wettbewerben (Bundesliga, Pokal, Champions League und deutsches Supercup-Finale) hatten die Stuttgarter seit dem Saisonstart bislang zu absolvieren. Doch auch das Auftaktprogramm zur zweiten Saisonhälfte hat es mit jeweils sechs Partien im Januar sowie im Februar in sich.