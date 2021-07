5 Die TSG Balingen will in der vierten Regionalliga-Saison spielerisch einen drauf setzen. Foto: Frank Campos

Nach kurzer Urlaubspause sind die Spieler der TSG Balingen seit Freitag wieder zurück auf dem Trainingsplatz. Der Kader für die vierte Regionalliga-Saison umfasst 25 Mann. Im Fokus standen natürlich die Neuzugänge.

Auf die drei bereits offiziellen Neuzugänge folgte am Freitagabend die Unterschrift des vierten im Bunde. Der 24-jährige Mittelfeldspieler Lukas Ramser durfte sich seinen neuen Teamkollegen vorstellen. Er hat die Erfahrung von 84 Spielen in der Regionalliga Bayern, wo er für den 1. FC Schweinfurt 05 und den FC Augsburg II auflief. In der U19 stand er noch im Kader von Rekordmeister FC Bayern München.

Den vier Neuzugängen stehen fünf Abgänge gegenüber. Spieler wie Felix Heim oder Cedric Guarino sind nicht mehr an Bord und suchen bei Rot-Weiss Essen oder beim SSV Ulm ihr Glück. Die entstandenen Lücken sollen die neuen Flügelstürmer Aron Viventi und Pedro Morais schließen. Laurin Curda verstärkt die Innenverteidigung. Jüngst war es der TSG gelungen, die Verträge von Keeper Julian Hauser und Mittelfeldspieler Kaan Akkaya zu verlängern. Dementsprechend zufrieden mit der Qualität des Kaders zeigte sich TSG-Geschäftsführer Jan Lindenmair: "Die neuen Spieler sind jung und hungrig und verfügen trotz ihrer jungen Jahre über viel Erfahrung auf hohem fußballerischen Niveau." Eine Personalie ist allerdings noch offen: "Marc Pettenkofer ist mittlerweile beruflich in den elterlichen Betrieb eingestiegen und prüft gerade, ob er uns noch zur Verfügung stehen kann. Wir halten die Tür auf jeden Fall für ihn offen und hoffen, dass er für sich eine gute Entscheidung trifft", so Lindenmair.

Testspiele und WFV-Pokal

Die Testspiel-Phase startet für die Kicker von der Eyach gleich mit einem Leckerbissen. Am kommenden Mittwoch, 21. Juli, gastiert das Braun-Team beim Lokalrivalen und Landesligisten FC 07 Albstadt. Los geht es um 19 Uhr. Bereits am Samstag, 24. Juli steht für die TSG das erste Pflichtspiel an. Erster Gegner im WFV-Pokal ist der SV Seedorf. Anstoß im Dunninger Teilort Seedorf ist um 16 Uhr. Die zweite Runde findet bereits am Mittwoch, 28. Juli, statt. Die dritte Runde wird am Samstag, 31. Juli, gespielt. Bereits die Viertelfinalisten im WFV-Pokal erhalten jeweils rund 2500 Euro Preisgeld, die Halbfinalisten rund 5000 Euro und der Finalist rund 20.000 Euro aus den Vermarktungserlösen des DFB-Pokals.

Bis zum Regionalligastart am Samstag, 14. August beim TSV Schott Mainz sind dann noch weitere Testspiele und ein Trainingslager in Bad Kissingen geplant. So geht es am Freitag, 30. Juli gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und am Samstag, 7. Juli, auswärts zur Generalprobe zum VfB Stuttgart II. Das erste Regionalliga-Heimspiel bestreitet die TSG Balingen dann am Samstag, 21. August in der Bizerba Arena gegen den FK Pirmasens.

Übrigens sind es in der neuen Spielzeit in der Regionalliga Südwest nur noch 19 Mannschaften gegenüber 22 Mannschaften in der Vorsaison. Letztlich sinkt die Zahl der Spiele so von 42 auf 36. Das übergeordnete Ziel der TSG Balingen ist natürlich wieder der Klassenerhalt. Coach Martin Braun setzt darauf, dass sich die Mannschaft spielerisch noch verbessern kann. "Wir wollen unser schnelles Umschaltspiel praktizieren, doch wir brauchen eine größere Balance. In Sachen Ballkontrolle wollen wir eine Schippe draufpacken", so der Balinger Übungsleiter.

Kooperation mit dem VfB in Sachen Talentförderung

Apropos VfB Stuttgart. Der Proficlub aus der Landeshauptstadt ist der neue Kooperationspartner der TSG Balingen. In Zusammenarbeit werden beide Vereine zukünftig Talente im Grundlagen- und Aufbaubereich identifizieren, begleiten und fördern.

Henry Seeger, Jugendkoordinator der TSG Balingen, sagt: „Mit viel Freude gehen wir in die Kooperation mit dem VfB Stuttgart und sind sehr gespannt auf die künftige Zusammenarbeit. Wir sind froh, gemeinsam mit einem solch hervorragenden Partnerverein diesen Weg zu gehen, um unsere Nachwuchsarbeit im Rahmen unserer TSG-Akademie mittelfristig noch weiter zu stärken und Talente aus dem Zollernalbkreis noch gezielter zu fördern. Diese Kooperation ist eine Win-Win-Situation für beide Vereine mit dem Kernziel, die individuelle Ausbildung der Jugendspieler weiter voranzutreiben.“

Mit insgesamt zwölf Vereinen unterhält das Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum nun eine solche Kooperation, darunter auch die Balinger Ligarivalen VfR Aalen und SG Sonnenhof Großaspach.