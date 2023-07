0:6 verloren und trotzdem ordentlich gespielt: Was in einem Pflichtspiel wohl selten bis nie der Fall ist, kann in einer Vorbereitungspartie durchaus vorkommen – erst recht wenn es gegen den Drittplatzierten der Schweizer Liga aus der vergangenen Saison geht.

Schön herausgespielte Tore

Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung unterlag die TSG Balingen am Samstagmittag dem FC Lugano mit 0:6. Bei den Eidgenossen trug sich unter anderem Renato Steffen drei Mal in die Torschützenliste ein. Der 31-Jährige, der vor einem Jahr vom VfL Wolfsburg kam, hat in seiner Laufbahn auch 33 Mal für die „Nati“ (Schweizer Nationalmannschaft) gespielt und zeigte speziell bei den Toren zum 3:0 und 4:0 seine ganze Klasse.

Renato Steffen bei einem Spiel in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart Foto: Eibner/Michael Memmler/Eibner/Michael Memmler

Martin Braun sprach von einem Spiel gegen einen „sehr guten Gegner, der in der Vorbereitung zu dem schon weiter ist“. Er resümierte: „Von unserer Seite war das schon ok, alle musste an ihre Grenzen gehen und das wollten wir auch.“

Schaber überzeugt

Braun und sein Trainerteam setzten insgesamt 22 Feld- und zwei Torspieler ein. Darunter war auch Levis Schaber, der schon beim Trainingsauftakt am Montag als Gastspieler dabei war. Braun meinte: „Er hat es sehr ordentlich gemacht und man hat gesehen, was er einbringen kann.“ Die Wahrscheinlichkeit eines Transfers schätze Braun als recht hoch ein, wenngleich noch keine Verträge unterzeichnet seien.

Auch sonst sei man mit den Bedingungen im Hotel und auf den Plätzen sehr zufrieden. Der TSG-Tross reist am Dienstag dann zurück nach Balingen.