Trainingslager im Öschberghof: Top-Fußballclubs bleiben in Aasen

Auch mit der Zech Group sollen weiterhin Top-Clubs zur Saisonvorbereitung nach Aasen kommen. Für den kommenden Sommer liegen bereits Reservierungen vor.

Während die Saison im Vereinsfußball auf die Zielgerade einbiegt, richten sich die Blicke vieler Fußballfans bereits über den Atlantik. In knapp einem Monat beginnt dort die Weltmeisterschaft der Herren in Mexiko, Kanada und den USA. Während die Nationalteams um den WM-Pokal kämpfen, starten viele Top-Clubs bereits mit der Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Die deutsche Bundesliga beginnt Ende August, die englische Premier League schon eine Woche zuvor.

Diese Vorbereitungsphase ist für Menschen auf der Baar besonders interessant, da es Spitzenfußball dann auch hier jedes Jahr aus nächster Nähe zu bestaunen gibt. Regelmäßig kommen internationale Spitzenmannschaften in den Donaueschinger Öschberghof, um dort Trainingslager abzuhalten. Im vergangenen Sommer waren etwa RB Leipzig und West Ham United zu Gast, die spanische Nationalmannschaft bezog für EM 2024 ihr Quartier in Aasen.

Neuer Besitzer

Aber wie möchte das Luxushotel in Zukunft mit dem Thema umgehen? Zuletzt hat der Öschberghof den Besitzer gewechselt, Aldi Süd zieht sich nach über 50 Jahren aus dem Betrieb zurück. Neuer Eigentümer ist die Zech Group. Der Hotel-Betreiber hatte in einer Ankündigung zum Kauf zwar angekündigt, dass der Betrieb des Öschberghofs grundsätzlich weiterlaufen solle wie bisher. Zur Besonderheit der Fußball-Trainingslager hatte sich die Zech Group allerdings noch nicht geäußert.

„Die Trainingslagermöglichkeiten am Öschberghof sind auf UEFA-Niveau und werden unverändert fortgesetzt“, stellt Holger Römer, Pressesprecher der Gruppe, auf Nachfrage klar. „Das Thema ist tief verwurzelt im Konzept. Auch einige unserer weiteren Hotels sind eng mit Fußball verbunden.“ Etwa in Bremen kämen regelmäßig Bundesligisten in einem Hotel der Gruppe unter, wenn sie zu Auswärtsspielen in der Hansestadt gastieren.

Prominente Gäste

Und worauf können sich Fußballfans rund um Donaueschingen in diesem Sommer freuen? 2025 waren mit RB Leipzig, West Ham United und Al-Hilal aus Saudi Arabien erstmals drei Teams in einer Vorbereitungsphase zum Trainingslager in Aasen.

Die nächsten fußballerischen Gäste sind gesichert, kann der Pressesprecher schon bestätigen – auch, dass es wieder mehrere sind. „Für den Sommer liegen bereits entsprechende Reservierungen vor“, so Römer. Genauere Details gibt es jedoch ganz traditionell auch vom neuen Eigentümer noch nicht.