Trainingslager im Öschberghof: Top-Fußballclubs bleiben in Aasen

Auch mit der Zech Group sollen weiterhin Top-Clubs zur Saisonvorbereitung nach Aasen kommen. Für den kommenden Sommer liegen bereits Reservierungen vor.
Während die Saison im Vereinsfußball auf die Zielgerade einbiegt, richten sich die Blicke vieler Fußballfans bereits über den Atlantik. In knapp einem Monat beginnt dort die Weltmeisterschaft der Herren in Mexiko, Kanada und den USA. Während die Nationalteams um den WM-Pokal kämpfen, starten viele Top-Clubs bereits mit der Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Die deutsche Bundesliga beginnt Ende August, die englische Premier League schon eine Woche zuvor.