RB Leipzig absolviert sein Trainingslager wie erwartet in Donaueschingen. Dies teilten der Fußball-Bundesligist am Dienstag auf seiner Homepage mit. Unsere Redaktion hatte bereits vor einigen Wochen erfahren, dass in diesem Jahr erstmals RB im Luxushotel Öschberghof Quartier bezieht.

Trainingslager vom 23. bis 30. Juli

Die Sachsen werden am 14. Juli in ihrer Heimat ins Training einsteigen. Das erste Testspiel bestreitet RB Leipzig am 19. Juli beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz. Danach geht es in den Südwesten in den Öschberghof.

Auf den Plätzen des SV Aasen wird vom 23. bis 30. Juli trainiert. Geplant sind wohl auch einige öffentliche Trainingseinheiten. Das Team um die Nationalspieler David Raum und Benjamin Henrichs bestreitet in der ersten DFB-Pokalrunde beim SV Sandhausen (15. bis 18. August) ihr erstes Pflichtspiel. Die neue Bundesliga-Saison startet am 22. August.

Testspiel in der MS-Technologie-Arena

Im Rahmen des Trainingslagers auf der Baar will Red Bull Leipzig ein Testspiel in der Villinger MS-Technologie-Arena austragen. Bezüglich dieses Freundschaftsspiels ist aber noch nicht alles in trockenen Tüchern, offenbar wird noch ein Gegner gesucht. „Wir würden en Testspiel von RB Leipzig in der MS-Technologie-Arena als Verein sehr begrüßen - eine Umsetzung müsste jedoch mit der Stadt Villingen-Schwenningen abgestimmt werden“, sagte Marcel Yahyaijan Sport-Geschäftsführer des FC 08 Villingen.