24 Mittendrin: Trainer Bruno Labbadia erklärt den Spielern des VfB Stuttgart in Marbella die nächste Übungsform. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Dem neuen Trainer Bruno Labbadia ist Kommunikation in der Mannschaft des VfB Stuttgart wichtig. Deshalb spricht er viel und laut – aber das fordert seinen Tribut.















Bruno Labbadia ruft über den Platz. Mehr Tore will er in dieser Spielform sehen, eine höhere Präzision in den Pässen mahnt er an, ein besseres Timing in den Abläufen fordert er. Ach was, der Trainer brüllt all das heraus – mit heiserer Stimme, weil seine Stimmbänder schon nach wenigen Tagen im Trainingslager des VfB Stuttgart in Marbella arg strapaziert sind.