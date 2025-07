Trainingsauftakt im Albstadion: FC 07 Albstadt greift wieder an

Albstadts Spielertrainer Samed Akbaba hatte alle Spieler, inklusive der vier Neuen, beieinander. Sportlich blickt der Übungsleiter mit vorsichtigem Optimismus auf die neue Runde. „Das vorrangige Ziel ist es erst mal, die jungen Spieler weiter zu entwickeln, zudem unsere Neuzugänge so schnell wie möglich in die Mannschaft zu integrieren und dann am Ende der Saison wieder einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.“

Einstelliger Tabellenplatz

Tabellenplatz neun stand in der Vorsaison zu Buche. Am Donnerstag fahren die Nullsiebener nun ins Trainingslager nach Thüringen. „Das Trainingslager haben wir bewusst so für einen frühen Zeitraum geplant, dass sich unsere Neuzugänge so schnell wie möglich integrieren. Zudem wollen wir die Gelegenheit nutzen, unsere Spielphilosophie, welche wir diese Runde vorhaben, so schnell wie möglich in der Praxis perfekt umzusetzen. Nach der Rückkehr haben wir einige Testspiele geplant. Zum Punktspielauftakt, bereits am 9. August, gegen Aufsteiger Freudenstadt, hoffen wir gut vorbereitet zu sein“, so Akbaba.