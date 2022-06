1 Die Bälle liegen an diesem Montag nicht nur beim VfB Stuttgart wieder bereit. Foto: Baumann

Beim VfB Stuttgart geht es an diesem Montagnachmittag los mit der Vorbereitung auf die neue Saison – bei vielen anderen Bundesligisten ebenso. Wir geben einen Überblick.















Link kopiert

An diesem Montag um 15 Uhr geht es beim VfB Stuttgart los. Trainer Pellegrino Matarazzo startet mit seinem Team mit einer öffentlichen Einheit in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga.

An diesem Montag um 15 Uhr geht es beim VfB Stuttgart los. Trainer Pellegrino Matarazzo startet mit seinem Team mit einer öffentlichen Einheit in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga.

Der Montag scheint in der Liga ein beliebter Tag für den Auftakt zu sein – denn einige weitere Erstligisten starten nun wie der VfB mit dem ersten Training in die neue Runde. So geht es für den DFB-Pokalsieger RB Leipzig – den ersten Bundesliga-Gegner des VfB am 6./7. August – nach der Leistungsdiagnostik am vergangenen Wochenende mit einem Minikader in die erste Trainingseinheit der Vorbereitung.

Los geht es auch bei Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen, dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg, wo der Neuzugang Matthias Ginter schon vorab ein bisschen Heimat-Romantik verbreitete. So will der gebürtige Freiburger seine Karriere bei seinem Jugendclub beenden. „Das war schon immer ein bisschen mein Ziel, das hat sich auch nicht geändert“, sagte der 28-Jährige in einem Interview des Magazins „Kicker“. Man solle niemals nie sagen im Fußball, „aber ich hoffe, dass es für beide Seiten gut funktioniert, dass ich nicht mehr wechseln muss“. Der Abwehrmann war nach der vergangenen Saison von Borussia Mönchengladbach nach Freiburg zurückgekehrt, wo er von 2005 bis 2014 bereits für den SC gespielt hatte.

Beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wiederum gibt Trainer Oliver Glasner an diesem Montag eine Pressekonferenz, bevor am Dienstag das erste Training und die Vorstellung von Neuzugang Mario Götze geplant sind. Beim Vizemeister Borussia Dortmund steht an diesem Montag eine nicht-öffentliche Leistungsdiagnostik auf dem Plan, ehe es tags darauf auch auf dem Platz in die Vollen geht.