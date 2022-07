2 Ein Feuerwehrtrupp bei der Vornahme der tragbaren Steckleiter. Foto: Zink

Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde jetzt wieder die Abnahme des Leistungsabzeichens für die Feuerwehren aus dem Landkreis Calw durchgeführt.















Link kopiert

Neubulach - Aber auch hier zeigte sich, dass das Corona-Virus noch da ist. So fielen kurzfristig zwei Gruppen aus – und andere Gruppen mussten am Tag vor der Abnahme noch personell verändert werden.

Somit konnte die gastgebende Feuerwehr Neubulach ihre Kameraden der Feuerwehren Althengstett, Ebhausen, Nagold mit ein oder zwei Gruppen in unterschiedlichen Leistungsklassen begrüßen. Auch Neubulach selbst trat mit zwei Gruppen in der Leistungsklasse Gold an. Diese mussten gegenüber den anderen Leistungsklassen vorab eine theoretische Prüfung erfolgreich ablegen.

Als Gast wurde die Abteilung Kuppingen der Feuerwehr Herrenberg begrüßt, die ebenfalls mit zwei Gruppen zur Abnahme antrat. Somit haben sieben der acht Gruppen ihre Abnahme teilweise mit sehr guten Leistungen abgelegt.

Eine Gruppe erhält zeitnah einen Wiederholungstermin, um dann so wie die anderen Gruppen die Prüfung erfolgreich abzulegen.

Zur Vorbereitung auf das tatsächliche Einsatzgeschehen

"Die Abnahme der Leistungsabzeichen dienen der Förderung der feuerwehrtechnischen Ausbildung sowie der Vorbereitung auf das tatsächliche Einsatzgeschehen der Feuerwehren. Dabei werden Handlungsabläufe der Menschenrettung über tragbare Leitern, der Brandbekämpfung sowie der Rettung von Menschen aus verunfallten Kraftfahrzeugen unter Zeitdruck trainiert.

Die Gruppen zu je neun ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, alle ausgebildete Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, trainieren diese Abläufe neben dem eigentlichen Übungs- und Einsatzdienst in den Freiwilligen Feuerwehren. Von diesem zusätzlichen Engagement profitierten in der Realität vor allen die Menschen, die von den Feuerwehren Hilfe benötigen. Die Übungen zu den Leistungsabzeichen dienten im Besonderen dazu, durch intensives Training die notwendige Sicherheit im Einsatz zu erlangen", sagte Kreisbrandmeister Dirk Patzelt.

Information zum Leistungsabzeichen

Die Leistungsabzeichen gibt es in den Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold. Abgenommen werden die Leistungsübungen durch ausgebildete Schiedsrichter, die alle Mitglieder ehrenamtlicher Feuerwehren sind. Um die Leistung der Feuerwehrangehörigen zu würdigen, übergab der Kreisbrandmeister des Landkreises Calw, Dirk Patzelt die Leistungsabzeichen an die einzelnen Gruppen. Die Würdigung der erbrachten Leistungen wurden zusätzlich durch Grußworte der Landtagsabgeordneten Thomas Blenke (CDU), Miguel Klaus (AFD) und den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Calw, Markus Fritsch, unterstrichen.