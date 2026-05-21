Training und Besuch am Grab: Kampfkunst-Lehrgang in Oberwolfach steht im Zeichen von Heinz Köhnen

In Oberwolfach kamen zahlreiche Aktive zu einem Kampfkunst-Lehrgang zusammen. Gedacht wurde dabei dem 2024 verstorbenen Oberhaupt.
Ein Kampfkunst-Lehrgang im Gedenken an den 2024 verstorbenen Soke (Oberhaupt) Heinz Köhnen hat am Samstag stattgefunden, teilt das Ohkami-Dojo, die Karate-Sektion des Sportvereins Oberwolfach, mit. Noch zu Lebzeiten hatte Köhnen seine Meisterschüler Hanshi Michael Franki (Großmeister, 10. Dan) und Kyoshi Albert Schneider (Meister, 7. Dan) zu seinen Nachfolgern bestimmt.