Laufband statt Couch: So lange halten in VS Neujahrsvorsätze im Fitnessstudio

In Villingen-Schwenningen steigt der Andrang auf Laufband und Hantelbank. Doch was steckt hinter dem Fitness-Boom – und wie bewerten Studios den Vorsatz „Mehr Sport“ selbst?
Es gibt die verschiedensten Neujahrsvorsätze – weniger Alkohol trinken oder sich gesünder ernähren. Einer der häufigesten Vorsätze ist allerdings, Sport zu machen. Daher melden sich viele zum neuen Jahr in Fitnessstudios an – auch in Villingen-Schwenningen. Doch wie lange halten die guten und vor allem sportlichen Vorsätze an – wir haben nachgefragt.