Training in Königsfeld

1 Mailo, Marisa und Lenny (von links) feiern beachtliche Erfolge in der Leichtathletik. Foto: Zinzendorfschulen

Drei vielversprechende Talente bereichern die Leichtathletik-AG der Königsfelder Zinzendorfschulen.









Link kopiert



Zwei Jugendliche der Zinzendorfschulen traten am Wochenende in Rheinfelden bei den BLV-Meisterschaften U20, U16 an. Das teilt die Schule mit.