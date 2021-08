1 An mehreren Stationen beschäftigten sich die Nachwuchsfußballer mit unterschiedlichen Trainingsinhalten. Foto: Köncke

Die Fußballschule des VfB Stuttgart hatte zum Trainingscamp gebeten, und 48 Jungkicker aus Vereinen der näheren Umgebung folgten der Einladung nach Berneck.

Altensteig-Berneck - Treffpunkt des dreitägigen Camps unter professioneller Anleitung war der Sportplatz der Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg. Bevor am Freitagnachmittag mit der ersten Übungseinheit nach dem Konzept und der Methodik der Jugendfußballabteilung des Bundesligisten begonnen wurde, erhielt jeder Jungkicker ein Trikot mit dem typischen roten Brustring und dem Aufdruck des Großstadtvereins geschenkt – ergänzt durch seinen Namen auf der Rückseite und den Autogrammen einiger Spieler der ersten VfB-Mannschaft.

Angemeldet hatten sich nicht nur Jungs im Alter zwischen sieben und 14 Jahren unter anderem aus Simmersfeld, Altensteig, Berneck, Überberg, Aichelberg, Spielberg, Oberkollwangen, sondern auch einige Mädchen – wie Lotta und Tirza aus Walddorf und Stacy aus Poppeltal, die beim weiblichen Nachwuchs der Spielvereinigung Berneck-Zwerenberg aktiv sind.

Wachsames Auge auf Talente aus der Region

Jede Trainingseinheit begann mit einer kurzen Einweisung des Campleiters Thorsten Talmon, der vor einem Jahr als Trainer der Spielvereinigung Renningen aufgehört und beim VfB Stuttgart angefangen hat. Dort leitet er nicht nur die Fußballschule, sondern ist Teil der Scouting-Abteilung und hat ein wachsames Auge auf Talente aus der Region. Unterstützt wurde er in Beneck von Patrick Brosch vom TSV Harthausen. Francesco Ferro und Victor Detlefs-Bartels, die beide an der Universität Sportmanagement studieren und in der ersten Mannschaft des Verbandsligisten Tübingen spielen.

Nach der Vorstellung und allgemeinen Hinweisen verteilten sich die fußballbegeisterten Kinder in vier Gruppen auf dem Platz. In den nächsten Minuten klangen Anweisungen der Trainer über den Rasen: "Konzentriert Euch!", "Lasst den Ball direkt laufen!", "Der Pass muss auch ankommen!", "Wo fliegt die Kugel wieder hin?". Bei der ersten Station wurde auch Wert auf das schnelle Erfassen einer Stress-Situation gelegt. Anschließend wurden mit und ohne Ball Kunststoffscheiben umkurvt.

Wegen der relativ hohen Temperaturen wurden Trink- und Obstpausen eingelegt. In den drei Tagen wurde all das geübt was einen guten Fußballer ausmacht: Torschuss, Passtechnik, Dribbling, Koordination. Die Teilnehmer waren mit Feuereifer und großer Begeisterung bei der Sache. Das Training endete immer mit einem Fußballspiel in den jeweiligen Gruppen und am Sonntagnachmittag mit einer Spiele-Olympiade.

Spaß und Freude sind wichtig

"Die Kids sollen auch Spaß und Freude haben", ist für Teamleiter Talmon nicht unwichtig. Deshalb wurde die Veranstaltung auch ins Kinderferienprogramm der Stadt Altensteig und der Gemeinde Neuweiler aufgenommen.

Auf dem Sportplatz in Berneck wurde nicht nur trainiert, der gastgebende Verein übernahm auch die Bewirtung. Für Gaby Großhans eine Mammutaufgabe. Am Samstag wurden Maultaschen und Kartoffelsalat serviert, am Sonntag Geschnetzeltes mit Reis und in den Obstpausen Äpfel und Bananen. Unterstützt wurde die Ehefrau des Jugendleiters Theo Großhans von zwei Damen der eigenen Damenfußballmannschaft. Die Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg war nach 2018 und 2019 bereits zum drittem Mal Gastgeber der VfB-Fußballschule nach 2018 und 2019 bereits zum dritten Mal ausgerichtet.