Training des VfB Stuttgart: Ohne Silas, mit vielen Youngstern – so lief das Training am Dienstag

Mit zahlreichen Nachwuchsspielern ist der VfB Stuttgart an diesem Dienstag in die Trainingswoche gestartet. Jarzinho Malanga, Alexandre Azevedo, Lauri Penna, Leon Reichardt, Samuele di Benedetto, und Benjamin Boakye ersetzten die zahlreichen Nationalspieler, die mit ihren Auswahlteams unterwegs sind. Darunter die DFB-Spieler Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav, Chris Führich und Angelo Stiller. Frans Krätzig, Nick Woltemade, Justin Diehl und Dennis Seimen wurden für deutsche U-Auswahlen nominiert. Darüber hinaus sind Fabian Rieder (Schweiz), Ermedin Demirovic (Bosnien-Herzegowina) und Enzo Millot (Frankreich/U21) im Einsatz.

Am Dienstag fehlte auch Silas Katompa, der sich weiter in Verhandlungen befindet. Gut möglich, dass sich noch ein Transfer ergibt. Im Gespräch sind weiterhin Roter Stern Belgrad und RSC Anderlecht. Pascal Stenzel, der leicht angeschlagen aus der Partie gegen Mainz 05 gegangen war, trainierte individuell. Auf dem Programm vor gut 500 Fans standen zahlreiche Passübungen und Spielformen – und natürlich das obligatorische Autogramme schreiben. Am Donnerstag (15 Uhr) testet der VfB gegen den 1. FC Kaiserslautern. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Einheit zurück.