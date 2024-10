Training des VfB Stuttgart: Ohne die Nationalspieler – dafür mit vielen Youngstern

12 Trainer Sebastian Hoeneß nutzt das Dienstagstraining auch zu einer kleinen Gesprächsrunde mit seinen Bundesligaprofis. Foto: Pressefoto Baumann

14 VfB-Profis sind derzeit auf Länderspielreise, dennoch ist der Trainingsplatz am Dienstagvormittag gut gefüllt. Denn Trainer Sebastian Hoeneß bietet vielen U21-Spielern die Chance, sich zu zeigen.









Dass der VfB wieder wer ist im internationalen Fußballgeschäft, das lässt sich in Länderspielwochen sehr gut am Kreis der Trainingsteilnehmer ablesen. Auch an diesem Dienstagvormittag war dies so, als der Trainer Sebastian Hoeneß die wenigen Nicht-Nationalspieler seines Bundesligakaders bei leichtem Nieselregen und grauem Himmel auf dem Platz in Bewegung hielt.