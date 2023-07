Die VfB-Mannschaft trainiert wieder in Stuttgart. Dabei haben einige Akteure am Nachmittag gefehlt. Die anderen Spieler wurden kräftig gefordert.

Wataru Endo und Hiroki Ito sind beim VfB Stuttgart wieder in das Training eingestiegen. Die beiden Japaner hatten nach ihren Länderspielreisen im Anschluss an die Saison länger frei. Allerdings fehlten Endo und Ito am Donnerstag beim Nachmittagstraining des Fußball-Bundesligisten vor 250 Fans. Auch Dan-Axel Zagadou, Enzo Millot und Nikolas Nartey waren nicht dabei. Aufgrund individueller Belastungssteuerung.

Schon in den Tagen zuvor hatte der angeschlagene Torhüter Fabian Bredlow nicht mit der Mannschaft trainiert. Maximilian Mittelstädt tritt nach seiner Knieverletzung ebenfalls kürzer. Die Innenbandzerrung hatte sich der Neuzugang während des Trainingslagers in Österreich zugezogen. Dieses hatte der VfB am Mittwoch wegen der starken Regenfälle und der Unbespielbarkeit der Plätze vorzeitig abgebrochen.

Zurück in Stuttgart ließ der Chefcoach Sebastian Hoeneß komplex üben – vom Spielaufbau bis zum Torschuss. Knapp 45 Minuten lang. Danach wurde an der Grundlagenausdauer gearbeitet – mit einer harten Laufeinheit An diesem Donnerstag (10 Uhr) trainiert der VfB wieder öffentlich.