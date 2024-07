So lief die letzte öffentliche Einheit für längere Zeit

9 Die Torhüter Stefan Drljaca und Alexander Nübel beim Autogrammeschreiben für die Fans. Foto: Baumann

Am Donnerstag verabschiedet sich der VfB Stuttgart nach Japan, am Montag wurde noch einmal vor Fans trainiert. Wir waren dabei.









Der Spaß stand beim VfB Stuttgart am Montag im Vordergrund. Wo sonst zu Beginn einer Trainingseinheit in der Regel humorlose Passübungen auf dem Programm stehen, gönnte Cheftrainer Sebastian Hoeneß seinen Schützlingen einen spaßigen Torschusswettbewerb. Das ließ die Laune bei den VfB-Profis zum Wochenauftakt gleich mal in die Höhe schnellen.