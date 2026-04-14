Trainfluencer aus Freudenstadt: „Herr Loki“ will überregional für die Deutsche Bahn begeistern

Mit Videos über die DB Regio in Freudenstadt erreicht ein „Trainfluencer“ tausende Klicks täglich. Seine Message: Hinter dem Beruf Lokführer steckt mehr als Verspätungen aushalten.
Fatih, der zum Privatschutz nur seinen Vornamen teilen möchte, unterhält mehr als 35 000 Menschen auf TikTok und mehr als 17 000 Menschen auf Instagram – und das mit Videos über seine Arbeit als Lokführer. Der so genannte Trainfluencer aus dem Kreis Freudenstadt teilt seine Arbeitstage mit Zugfans aus ganz Deutschland, um vor allem „dem negativen Trend der Deutschen Bahn gegenüber entgegenzuwirken“, sagt er.