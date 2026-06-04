Der Abstieg des FC St. Pauli ist nun schon eine Weile her. Die Trainerfrage blieb lange offen. Nun scheint sie geklärt zu sein.
Hamburg - Der Neustart des FC St. Pauli in der 2. Bundesliga findet laut einem Medienbericht ohne Trainer Alexander Blessin statt. Nach Informationen der "Bild" konnten sich der Erstligaabsteiger und der 53 Jahre alte Coach nicht auf eine weitere Zusammenarbeit in der Zweiten Liga einigen. Blessin hatte bei den Hamburgern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Wer auf Blessin folgt, ist noch unklar.