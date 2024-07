Trainerumfrage der Regionalliga Südwest: Stuttgarter Kickers sind der große Titelfavorit

Vor dem Start in die neue Saison sind sich die Regionalliga-Trainer weitestgehend einig: Die Stuttgarter Kickers gehen als großer Favorit in die Spielzeit 2024/25. Die 18 Coaches sehen aber auch andere Teams ganz vorne im Kampf um den Titel.

Als Trainer führte Marco Wildersinn in der abgelaufenen Saison den FC Würzburger Kickers zum souveränen Gewinn der Meisterschaft in der Regionalliga Bayern. Dieses Kunststück könnte der 43-jährige Fußball-Lehrer in der bevorstehenden Spielzeit 2024/2025 mit seinem neuen Club Stuttgarter Kickers in der Südwest-Staffel wiederholen. Davon sind laut der MSPW-Trainerumfrage vor dem Saisonstart zumindest 16 seiner 17 Kollegen überzeugt.

Damit geht der aktuelle Vizemeister, der den greifbar nahen Titelgewinn und damit auch den direkten Durchmarsch in die 3. Liga zuletzt erst beim Saisonfinale noch aus der Hand gegeben hatte (durch ein 0:3 beim FC 08 Homburg), als Meisterschaftsfavorit ins Rennen. „Wir wollen eine erfolgreiche Runde mit konstant guten Ergebnissen spielen“, sagt Wildersinn selbst vor dem Saisonstart gegen Eintracht Frankfurt II am Samstag (14 Uhr).

Offenbach größter Konkurrent der Stuttgarter

Als stärksten Konkurrenten der Schwaben haben die Experten trotz des enttäuschenden elften Tabellenplatzes erneut die Kickers Offenbach (13 Stimmen) auf der Rechnung. Aber auch die TSG Hoffenheim II (zwölf) und der FC 08 Homburg (zehn), der am Freitag ab 19 Uhr das Eröffnungsspiel bei Aufsteiger Eintracht Trier bestreitet, stehen hoch im Kurs. Als mögliche Außenseiter werden die U 23-Mannschaften des SC Freiburg (fünf Nennungen), des 1. FSV Mainz 05 (drei) und von Eintracht Frankfurt (zwei) gehandelt. Die MSPW-Trainerumfrage:

Dennis Bührer (Bahlinger SC)

„Vizemeister Stuttgarter Kickers will seine gute Saison bestätigen und wird wieder ganz oben mitspielen. Dahinter sehe ich viele Mannschaften, die Anwärter auf eine Platzierung in der Spitzengruppe sind. Wir wollen möglichst eine sorgenfreie Saison spielen, streben einen einstelligen Tabellenplatz an.“

Dennis Schmitt (Eintracht Frankfurt II)

„ Wir gehen wieder mit einer ganz jungen Mannschaft an den Start, wollen das Team möglichst schnell in die Spur bringen und stetig weiterentwickeln. Als Meisterschaftsfavoriten habe ich die Stuttgarter Kickers, Kickers Offenbach und FC 08 Homburg auf dem Zettel.“

Tim Görner (FSV Frankfurt)

„Wir streben wieder einen einstelligen Tabellenplatz an, wollen eine gute Runde spielen. In einer insgesamt sehr engen und ausgeglichenen Liga räume ich Kickers Offenbach, den Stuttgarter Kickers, dem FC 08 Homburg sowie den U 23-Mannschaften der Proficlubs die besten Chancen im Rennen um die Meisterschaft ein.“

Roland Seitz (SGV Freiberg Fußball)

„ Ich denke, dass die Meisterschaft nur über die Stuttgarter Kickers entschieden wird. Das Team, das mit einem neuen Trainer an den Start geht, will den Schwung der letzten Saison mitnehmen und es diesmal schaffen. Wir haben einige Stammkräfte verloren, wollen eine schmerz- und sorgenfreie Saison spielen und uns möglichst schnell von der Gefahrenzone absetzen.“

Sieht die U23 der TSG Hoffenheim ganz vorne dabei: Benedetto Muzzicato, Trainer des SC Freiburg II. Foto: Eibner/Lakomski

Benedetto Muzzicato (SC Freiburg II)

„Die U23 der TSG Hoffenheim wird wieder eine gute Rolle spielen. Favorit sind aber die Stuttgarter Kickers, die einen neuen Trainer geholt haben, der genau weiß, wie man Meister wird. Wir haben mit insgesamt 15 U19-Spielern einen großen Kaderumbruch vollzogen, müssen die Jungs erst noch an den Männerfußball gewöhnen. Deshalb wollen wir schnellstmöglich in ein ruhiges Fahrwasser kommen.“

Sedat Gören (SG Barockstadt Fulda-Lehnerz)

„Kickers Offenbach, die Stuttgarter Kickers, die U23 der TSG Hoffenheim und der FC 08 Homburg werden im Titelrennen mitmischen. Wir sind ein kleiner Verein, gehen in die dritte Saison in der Regionalliga Südwest und wollen auch diesmal den Klassenverbleib so früh wie möglich unter Dach und Fach bringen.“

Daniyel Cimen (FC Gießen)

In einer insgesamt sehr ausgeglichenen Liga sehe ich keinen klaren Favoriten. Der FC 08 Homburg, Kickers Offenbach, die Stuttgarter Kickers und die TSG Hoffenheim II haben aus meiner Sicht gute Chancen auf die Meisterschaft. Aber auch den anderen U-Mannschaften wie dem SC Freiburg II und dem 1. FSV Mainz 05 II traue ich viel zu. Für uns zählt nur der Klassenverbleib.

Gianni Coveli (1. Göppinger Sportverein)

„Meine Meisterschaftsfavoriten sind die Stuttgarter Kickers, Kickers Offenbach und die U23 der TSG Hoffenheim. Für uns als Aufsteiger geht es ausschließlich darum, in der Klasse zu bleiben.“

Vincent Wagner (TSG 1899 Hoffenheim II)

„Die Meisterschaft führt nur über die Stuttgarter Kickers. Das Team ist sehr erfahren und hervorragend besetzt. Dahinter sehe ich Kickers Offenbach als schärfsten Konkurrenten. Wir haben 18 Ab- und 15 Zugänge zu verzeichnen. Deshalb müssen wir schnell in der Liga ankommen und die jungen Spieler an das Herrenniveau heranführen. Eine Platzierung wie in der letzten Saison wäre unter den gegebenen Umständen ein ausgezeichnetes Ergebnis.“

Danny Schwarz (FC 08 Homburg)

„Unsere Ansprüche sind gegenüber der letzten Saison nahezu deckungsgleich. Wir wollen oben mitmischen. In einer insgesamt sehr engen und ausgeglichenen Liga sehe ich die Stuttgarter Kickers, Kickers Offenbach und die U 23 der TSG Hoffenheim ebenfalls ganz weit vorne.“

Alexander Kiene (KSV Hessen Kassel)

„Erster Anwärter auf die Meisterschaft sind für mich die Stuttgarter Kickers, die erneut einen Anlauf in Richtung 3. Liga nehmen werden. Der TSG Hoffenheim II räume ich ebenfalls sehr gute Chancen ein. Ich habe unsere Mannschaft in der letzten Saison auf Platz 15 übernommen und nach einer guten Rückrunde auf den zehnten Rang geführt. Wir wollen uns in der neuen Saison tabellarisch möglichst weiter verbessern.“

Benjamin Hoffmann (1. FSV Mainz 05 II)

„Die Stuttgarter Kickers, die eine sehr erfahrene Mannschaft und mit Marco Wildersinn einen neuen Trainer haben, sind für mich der Top-Favorit. Dahinter traue ich dem SC Freiburg II, der TSG Hoffenheim II und Kickers Offenbach eine gute Rolle zu. Wir wollen unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden, uns frühzeitig von der Gefahrenzone absetzen und einen besseren Platz als in der letzten Saison belegen.“

Für die Trainer-Kollegen sind die Kickers Offenbach von Christian Neidhart die großen Herausforderer der Stuttgarter. Foto: Eibner//Roland Sippel

Christian Neidhart (Kickers Offenbach)

„Die TSG Hoffenheim II, die in der zurückliegenden Spielzeit auf dem dritten Platz gelandet war, sehe ich in dieser Spielzeit ganz vorne. Vizemeister Stuttgarter Kickers wird ebenfalls eine gute Rolle spielen. Auch dem 1. FSV Mainz 05 II, der eine sehr starke U19 hatte, und dem FC 08 Homburg traue ich viel zu. Wir wollen uns gegenüber der letzten Spielzeit deutlich verbessern und in der Tabelle einen großen Schritt nach vorne machen. Wir streben einen Platz im oberen Drittel an.“

Hüsni Tahiri (TSV Steinbach Haiger)

„Ich bin ehrgeizig und auch der Verein verfolgt ambitionierte Ziele. Nach dem enttäuschenden zwölften Tabellenplatz wollen wir in der neuen Saison eine wesentlich bessere Rolle spielen. Mein Titelfavorit ist Kickers Offenbach, da das Team personell sehr gut verstärkt wurde. Dahinter traue ich dem FC 08 Homburg, dem SC Freiburg II und den Stuttgarter Kickers viel zu.“

Marco Wildersinn (Stuttgarter Kickers)

„Wir wollen oben mitmischen und wieder eine erfolgreiche Runde mit konstant guten Ergebnissen spielen. Als stärkste Konkurrenten habe ich Kickers Offenbach und den FC 08 Homburg auf der Rechnung.“

Thomas Klasen (SV Eintracht Trier)

„Kickers Offenbach und der FC 08 Homburg verfügen über das größte Budget und jeweils über einen sehr guten Kader. Aber auch die Stuttgarter Kickers, die TSG Hoffenheim II und Eintracht Frankfurt II werden erneut oben mitspielen. Wir gehen als Aufsteiger demütig in die neue Spielzeit, wollen auch in der folgenden Saison noch der Regionalliga Südwest angehören.“

Mario Klotz (FC 08 Villingen)

„Als Favoriten auf die Meisterschaft sind die Stuttgarter Kickers und der FC 08 Homburg zu nennen. Aber auch Kickers Offenbach und die TSG Hoffenheim II können entscheidende Rollen im Aufstiegsrennen einnehmen. Als Aufsteiger wollen wir den Elan und die Euphorie mit in die neue Saison nehmen und uns in der Regionalliga beweisen. Wir wollen möglichst schnell die entsprechende Punktzahl erreichen, die benötigt wird, um den Klassenverbleib zu sichern.“

Matthias Born (FC-Astoria Walldorf)

„Kickers Offenbach sehe ich ganz vorne, weil der Verein mit Christian Neidhart einen guten Trainer hat. Auch im Management sind Fachleute am Werk. Dahinter traue ich dem FC 08 Homburg einiges zu. Auch die U 23-Mannschaften der TSG Hoffenheim und des SC Freiburg muss man für einen Spitzenplatz auf dem Zettel haben. Wir wollen möglichst eine sorgenfreie Saison spielen und uns so frühzeitig wie möglich von der Gefahrenzone absetzen.“