Trainerteam ergänzt: Sergej Trillers spannende Rolle beim SV Schopfheim

Eine neue Aufgabe am Oberfeld hat seit geraumer Zeit auch Ex-FVLB-Abwehrchef Sergej Triller inne. TuS Kleines Wiesental gastiert im Grütt. Steinen und Bad Bellingen benötigen Punkte.
„Absehbar“, sagt Fatih Cam, war die Verlängerung seines Vertrags, die der SV Schopfheim unter der Woche offiziell bekannt gab. Der 43-Jährige, dem nun auch „mehr Entscheidungsmacht“ zugetragen wurde, hat den „Schlafenden Riesen“ in den vergangenen Monaten wieder auferweckt. Mit dem SVS soll noch in dieser Runde der Aufstieg in die Bezirksliga Hochrhein gelingen. Verlängert hat Cam erneut für ein Jahr. „Alles andere macht keinen Sinn für mich. Man muss immer schauen, ob wir die Ziele erreichen und ob man eine Weiterentwicklung sieht.“