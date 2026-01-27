Trainersuche des FC 08 Villingen: Weshalb Ex-Nationalspieler Marco Ehmann gegen Großaspach wohl passen muss

Spätestens Anfang der kommenden Woche soll feststehen, wer neuer Trainer des FC 08 wird. Beim Härtetest gegen Großaspach wird weiter Matthias Uhing Villingen coachen.

Oberliga: Es sind also die Tage der Entscheidung im Friedengrund, was die Nachfolge von Steffen Breinlinger betrifft. „Wir führen weitere Gespräche. Der neue Trainer muss zur Mannschaft passen und finanzierbar sein. Am Ende müssen wir das Gefühl haben, dass es sofort funktionieren kann“, geht Marcel Yahyaijan am Dienstag fest davon aus, dass bis zum Wochenende, „spätestens Anfang nächster Woche Klarheit herrscht“.

Marco Ehmann Dann könnte auch feststehen, ob Ex-Erstligaspieler Marco Ehmann einen Vertrag beim Tabellensiebten der Oberliga unterschreiben wird.

„Wir müssen jetzt erst einmal abwarten, wie schwer er sich in Reutlingen verletzt hat“, verrät der Geschäftsführer Sport, dass der ehemalige U-Nationalspieler Deutschlands und Rumäniens beim Turnier in Reutlingen einen Schlag auf das Knie abbekommen hat.

Matthias Uhing

Deshalb muss Marco Ehmann wohl am Mittwoch (19 Uhr) in Eutingen passen, wenn die Nullachter gegen das Regionalliga-Spitzenteam SG Sonnenhof Großaspach testen. „Das ist zu diesem Zeitpunkt genau der richtige Gegner. Die SG spielt brutal intensiven Fußball – mit und gegen den Ball“, erwartet Matthias Uhing einen echten Härtetest.

Dabei würde es vor allem darum gehen, in der Defensive stabiler und kompakter zu stehen. „Wir müssen zudem die Anzahl der individuellen Fehler deutlich reduzieren“, denkt Uhing an die neun Gegentore vom Reutlinger Turnier. „Gleichzeitig brauchen wir auch hohe Ballgewinne und Ballbesitzphasen“, erwartet der Nullachter offensive Zeichen gegen den Regionalliga-Zweiten.

Andrea Hoxha ist wieder fit, wird spielen. Nur hinter den Einsätzen von ein, zwei Spielern mit Erkältungssymptomen stehen Fragezeichen.

Übrigens macht sich Matthias Uhing keine große Gedanken, wie es in Sachen Chefcoach weitergeht. „Für mich geht es darum, das Team möglichst optimal auf die Restsaison vorzubereiten.“

Die Lage in Aspach

Pascal Reinhardt, Trainer der erfolgreichen SG Sonnenhof Großaspach, freut sich auf ein Wiedersehen mit dem FC 08: „Ich denke, es wird für uns ein anspruchsvoller Test am Mittwoch in Eutingen. Wir werden möglichst viele Spieler einsetzen.“

Mit der bisherigen Vorbereitungszeit seines Teams zeigt sich Reinhardt sehr zufrieden. Am Freitag wird der Regionalliga-Kader für sechs Tage an die türkische Riviera nach Side ins Trainingslager fliegen, um sich dort – ein Testspiel ist vor Ort geplant – noch den Feinschliff für den Regionalliga-Re-Start am 22. Februar daheim gegen den SC Freiburg II zu holen.

Am vergangenen Wochenende ließen die Großaspacher mit ihren sehr klaren Testspielsiegen gegen Nöttingen (7:0) und beim Verbandsligisten VfR Heilbronn (12:2) aufhorchen. Dieser Torhunger muss aber nicht überraschen: Die Großaspacher besitzen mit bereits 60 erzielten Treffern die stärkste Offensive der Regionalliga Südwest.

In der Regionalliga-Tabelle überwintert das Team um Kapitän Volkan Celiktas auf dem zweiten Platz – lediglich einen Zähler hinter Spitzenreiter Freiberg.

Für Pascal Reinhardt ist es zu früh, um vom Aufstieg in die Dritte Liga zu sprechen: „Auch wenn es abgedroschen klingt, wir denken weiter von Woche zu Woche. Die Mannschaft hat bislang in dieser Saison Hervorragendes geleistet, daran wollen wir ab dem ersten Pflichtspiel wieder anknüpfen.“

Ein, zwei punktuelle Verstärkungen könnten vor dem Ende der Transferfrist (31. Januar) noch kommen, „auch wenn wir größtes Vertrauen in unseren Kader haben“, so Reinhardt. Ein Neuzugang, Max Düwel vom Altona Fußball-Club, unterschrieb am Dienstag.

Übrigens – der SG-Coach absolviert momentan den Trainer-A-Lizenzlehrgang beim DFB in Frankfurt, will aber dennoch beim Testspiel am Mittwoch in Eutingen dabei sein.