Trainersuche des FC 08 Villingen: Weshalb Ex-Nationalspieler Marco Ehmann gegen Großaspach wohl passen muss

Spätestens Anfang der kommenden Woche soll feststehen, wer neuer Trainer des FC 08 wird. Beim Härtetest gegen Großaspach wird weiter Matthias Uhing Villingen coachen.
Oberliga: Es sind also die Tage der Entscheidung im Friedengrund, was die Nachfolge von Steffen Breinlinger betrifft. „Wir führen weitere Gespräche. Der neue Trainer muss zur Mannschaft passen und finanzierbar sein. Am Ende müssen wir das Gefühl haben, dass es sofort funktionieren kann“, geht Marcel Yahyaijan am Dienstag fest davon aus, dass bis zum Wochenende, „spätestens Anfang nächster Woche Klarheit herrscht“.