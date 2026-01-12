Trainersuche des FC 08 Villingen: Viele Bewerber – aber noch kein echter Favorit – Mannschaft hat einen Wunsch

Während viele Oberliga-Kontrahenten bereits Bilder der ersten Einheiten des Jahres posten, sind die Nullachter weiter auf Trainersuche. Bewerbungen gibt es viele.

Der Wunsch des FC 08 ist es, dass am Samstagvormittag, dann soll das erste Freilufttraining des Jahres im Friedengrund stattfinden, der Mann gefunden ist, mit dem der Tabellensiebte der Oberliga zumindest bis zum Ende der Runde zusammenarbeiten will. „Aber das ist keine Deadline. Sonst machen das am Samstag eben noch die Co-Trainer“, betont Marcel Yahyaijan.

Zuvor steigen am Mittwoch und Freitag Fitnesseinheiten im Studio von Athletikcoach Claudio Sukale. Das erste Testspiel ist für Donnerstag, 22. Januar (19 Uhr), beim SC Hofstetten angesetzt.

Frederick Bruno

Am Sonntag diskutierte die Führungsmannschaft der Nullachter über Nachfolgekandidaten von Steffen Breinlinger. „Wir sind einige Alternativen durchgegangen“, stellt Vorstandsmitglied Frederick Bruno aber am Montagvormittag klar, dass „eine finale Entscheidung noch nicht getroffen ist“.

Es sei wichtig, dass der neue Coach auch zum Konzept des FC 08 passen würde. „Deshalb nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen“, ist Bruno kein Freund von einem Schnellschuss.

„Qualität kostet Geld“

Dies kann Marcel Yahyaijan unterschreiben. „Wir müssen viele Faktoren berücksichtigen“, denkt der Geschäftsführer Sport vor allem an den Wunsch der Mannschaft nach mehr wöchentlichen Einheiten. Dies war einer der Hauptgründe, weshalb sich wenige Tage vor dem (geplanten) Trainingsauftakt die Wege von Steffen Breinlinger und Villingen trennten.

Der neue Mann auf der Bank sollte also genügend Zeit für den FC 08 aufbringen können und mindestens „auf Oberliga-Level“ oder einer vergleichbaren Klasse bereits trainiert haben.

„Und dann muss er auch noch finanzierbar sein“, verweist der 33-Jährige auf die angespannte Wirtschaftslage bei den Villingern. Klar sei aber auch: „Qualität kostet Geld.“ Es sei sehr wichtig, dass der neue Coach „sehr schnell funktioniere“.

Viele Bewerber

Dass der FC 08 weiter eine sehr populäre Adresse für Übungsleiter ist, zeigt die Anzahl der „pro-aktiven“ Bewerbungen. „Da kam bisher einiges schon zusammen“, hat Marcel Yahyaijan eine gut zweistellige Zahl an Interessenten. „Weiter ist alles offen“, schließt der Geschäftsführer Sport nichts aus. An einen Spielertrainer sei aber nicht gedacht.

Der neue Mann

Während der Oberligist also weiter einen geeigneten Coach sucht, wird es in Sachen Kader wohl keine weiteren Veränderungen geben. „Da ist nichts abzusehen“, freut sich der Geschäftsführer Sport aber schon auf Noah Haller, der zuletzt bei Regionalligist TSG Balingen spielte. „Noah verfügt über ein interessantes Profil, ist 1,90 m groß und ein Linksfuß“, traut Yahyaijan dem Abwehrmann viel zu. Nach Verletzungen ginge es aber auch darum, Haller die notwendige Zeit zu geben. „Er braucht vor allem Spielpraxis.“