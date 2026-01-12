Trainersuche des FC 08 Villingen: Viele Bewerber – aber noch kein echter Favorit – Mannschaft hat einen Wunsch

Während viele Oberliga-Kontrahenten bereits Bilder der ersten Einheiten des Jahres posten, sind die Nullachter weiter auf Trainersuche. Bewerbungen gibt es viele.
Der Wunsch des FC 08 ist es, dass am Samstagvormittag, dann soll das erste Freilufttraining des Jahres im Friedengrund stattfinden, der Mann gefunden ist, mit dem der Tabellensiebte der Oberliga zumindest bis zum Ende der Runde zusammenarbeiten will. „Aber das ist keine Deadline. Sonst machen das am Samstag eben noch die Co-Trainer“, betont Marcel Yahyaijan.