Einen für TSG-Verhältnisse ungewohnt vollen Pressesaal gab es im Anschluss an die Partie in Reutlingen. Sebastian Hoeneß und Martin Braun standen Rede und Antwort und waren beide gewissermaßen zufrieden.

VfB-Coach Hoeneß hatte das erste Wort und zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Mir hat die Art und Weise, mit der wir das Spiel angegangen sind, gefallen. Die Rollen waren klar verteilt und wir sind dem auch gerecht geworden. Wir hatten Respekt vor Balingen, weil sie das in der Regionalliga gut machen.“

Hoeneß sieht ein „Fußballfest“

Zwar hätte sich der 41-Jährige hinten heraus noch das ein oder andere Tor gewünscht, lobte aber auch das Verhalten seiner Mannschaft im Spiel gegen den Ball. Positiv äußerte er sich auch zur Stimmung in Reutlingen: „Es war eine überragende Atmosphäre, ein richtiges Fußballfest. Das war wirklich eine runde Geschichte heute.“

Martin Braun erklärte, dass man mit dem Ergebnis gut leben könne und sprach ebenfalls von einem „tollen Erlebnis“. Am meisten ärgerte sich der frühere Profi, der selbst 14 Mal im DFB-Pokal auflief, über die Gegentore zwei, drei und vier. „Da machen wir in Ballbesitz jeweils die Fehler und werden dann bestraft. Der VfB war sehr aktiv im Gegenpressing. In der Regionalliga geht das öfters gut, aber gegen einen Gegner wie den VfB Stuttgart halt nicht. Mir hat trotzdem gefallen, dass wir es immer wieder versucht haben rauszuspielen.“

TSG nimmt viele Erkenntnisse mit

Für fast alle Akteure war das Aufeinandertreffen mit dem Bundesligisten eine Premiere auf dieser Bühne. Braun sieht hier auch einen Lernprozess bei seiner Mannschaft. „Ich bin zuversichtlich, dass wir es nächstes Mal – sollte es zu so einem Spiel kommen – schon besser machen würden. Dieses Tempo, diese körperliche Robustheit sind wir einfach nicht gewohnt.“

So erzielte der VfB gegen die TSG ähnliche Treffer wie bei der Generalprobe in der Vorwoche gegen Sheffield United. „Da waren wir schon darauf vorbereitet. Aber es passiert dann trotzdem, weil der VfB einfach ganz hohe Qualität hat“, analysiert Braun.

Schal für Hoeneß

Von TSG-Pressesprecher Ralph Conzelmann gab es dann zum Ende der Pressekonferenz noch einen Schal der TSG Balingen für Hoeneß. Mit einem Schmunzeln erklärte Conzelmann: „Den dürfen sie dann beim Pokalfinale in Berlin gerne mal in die Kamera halten.“