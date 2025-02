Fasnet in Lauterbach Bald ein 18-Loch-Golfplatz auf dem Imbrand?

Beim Zunftball der Narrenzunft Lauterbach regnete es Überraschungen. Unter dem Motto „Zurück in die Zukunft – eine närrische Zeitreise durch 750 Jahre Lauterbach“ reihte sich die Narrenzunft in eine Reihe von Veranstaltungen in das Geburtstagsjahr der Gemeinde und Kirchengemeinde ein.