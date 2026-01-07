Trainerbeben beim FC 08 Villingen: Paukenschlag – Steffen Breinlinger ist nicht mehr Coach, Auftakt verschoben

„Der FC 08 Villingen und Cheftrainer Steffen Breinlinger trennen sich einvernehmlich.“ Dies teilt der FC 08 am Mittwochabend mit. Der Oberligist ist also wieder auf Trainersuche.
„Der FC 08 Villingen und Cheftrainer Steffen Breinlinger haben sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Entscheidung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen nach intensiven Gesprächen in der Winterpause. Nach einer umfassenden sportlichen Analyse der von Leistungsschwankungen geprägten Vorrunde kam Steffen Breinlinger am gestrigen Tag auf den Verein zu und bat um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags“, schreiben die Nullachter.