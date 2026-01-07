Trainerbeben beim FC 08 Villingen: Paukenschlag – Steffen Breinlinger ist nicht mehr Coach, Auftakt verschoben

„Der FC 08 Villingen und Cheftrainer Steffen Breinlinger trennen sich einvernehmlich.“ Dies teilt der FC 08 am Mittwochabend mit. Der Oberligist ist also wieder auf Trainersuche.

„Der FC 08 Villingen und Cheftrainer Steffen Breinlinger haben sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Entscheidung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen nach intensiven Gesprächen in der Winterpause. Nach einer umfassenden sportlichen Analyse der von Leistungsschwankungen geprägten Vorrunde kam Steffen Breinlinger am gestrigen Tag auf den Verein zu und bat um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags“, schreiben die Nullachter.

Steffen Breinlinger Und weiter: „Der FC 08 hat überaus ambitionierte Ziele und Ansprüche. Ich habe mir die letzten Tage intensiv Gedanken gemacht: Besonders die im ersten Halbjahr anstehenden beruflichen Herausforderungen lassen es mir derzeit nicht zu, dass ich mich in die überaus komplexen und vielseitigen Aufgaben und Erwartungen des Vereins einbringen kann, wie es meinem eigenen Anspruch und dem des Vereins entsprechen würde, zumal es darüber zuletzt auch unterschiedliche Auffassungen mit der sportlichen Leitung gab“, begründet Breinlinger seinen Schritt.

„Die Entscheidung von Steffen hat uns überrascht. Unsere Anforderungen an ihn als Cheftrainer für die Rückrunde haben wir nach unseren Analysegesprächen klar definiert. Trotz der Kurzfristigkeit haben wir seinem Wunsch entsprochen und uns schnell geeinigt. Wir wünschen Steffen privat wie sportlich alles Gute“, betont der Geschäftsführer Sport Marcel Yahyaijan.

Die Mitteilung geht so weiter: „Ich bedanke mich sehr bei allen Verantwortlichen, Mitarbeitenden, Spielern und Fans für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es war eine intensive und für mich sehr wertvolle Zeit, über die ich sehr dankbar bin“, sagt Breinlinger.

Neuer Trainingsauftakt

Der ursprünglich für Montag, 12. Januar, angesetzte Trainingsauftakt der Oberligamannschaft sei auf Mittwoch, 14. Januar, verschoben worden. Ziel sei es, bis dahin eine geeignete Lösung präsentieren zu können. Der Verein prüfe derzeit verschiedene Optionen.

„Auch wenn wir nun unter erhöhtem Zeitdruck stehen, wollen wir keine vorschnelle Entscheidung treffen“, so Yahyaijan abschließend.“

Kurze Amtszeit

Steffen Breinlinger hatte Anfang März 2025 das Traineramt von Adam Adamos übernommen – damals in der Regionalliga Südwest.

In der Winterpause belegt der FC 08 in der Oberliga den siebten Rang, dazu steht Villingen im SBFV-Pokal-Viertelfinale.

Noah Haller

Laut transfermarkt.de zählt der bisherige Balinger Noah Haller übrigens nun zum Kader der Villinger. Doch dies kann Marcel Yahyaijan am Mittwoch (noch) nicht bestätigen. „Es gibt Gespräche. Aber noch ist nichts fix“, sagt der Geschäftsführer Sport der Nullachter.